DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’ten çalışanlara mesaj

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk DAÜ rektörlük süreci ile ilgili çalışanlara mesaj yayımladı. Özcenk, mesajında istifa eden Prof. Dr. Necdet Osam’ın toz pembe bir tablo çizdiğine dikkat çekerek gerçeğin öyle olmadığını belirtti.

Özcenk’in mesajı şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) çalışanları,

Dün Üniversitemiz çok hareketli bir gün yaşamıştır. Önce Prof.Dr.Necdet Osam ve ekibi bir basın toplantısı yaparak görevlerinden istifa ettiklerini açıklamışlar sonra da yazılı istifalarını VYK ofisine ulaştırmışlardır. Arkasından DAÜ senatosu, 32 üyesinin talep etmiş olduğu olağanüstü toplantısını gerçekleştirerek Rektör vekili adayını belirlemiş ve Vakıf Yöneticiler Kuruluna (VYK’ya) sunmuştur. Akşam saatlerinde toplanan VYK’da Rektörlük için münhale çıkma ve Senatonun önermiş olduğu Prof.Dr.Hasan Demirel’i de rektör vekili olarak atama kararlarını almıştır. Sayın Rektör Vekili yeni rektör seçilip atanıncaya kadar görev yapacaktır. Bu süreçte kendisine VYK olarak başarılar dileriz. İstifa eden Prof. Dr. Necdet Osam, dünkü basın toplantısında, her zaman yaptığı gibi toz pembe bir tablo çizerek üniversitenin iyi yönetildiğini ve üniversitede her şeyin yolunda olduğunu, ancak siyasi nedenlerle kendisiyle sürekli çatışma içinde olduğumuzu belirtmiştir. Siz DAÜ çalışanlarını temin ederiz ki VYK üyesi olarak bizlerin tek gailesi özelde Gazimağusa’nın genelde KKTC’nin gurur kaynağı olan DAÜ’dür. DAÜ hepimizin göz bebeğidir. Burada bu güzide kurumumuza zarar vermeme adına polemikten kaçınacağız. Tüm süreç demokratik ve şeffaf olarak sizlerin gözü önünde gerçekleşmektedir. Evet DAÜ’nün geleceği konusunda bizler endişeliydik. Ama endişeli olan yalnız biz değildik. Siz DAÜ çalışanlarında da ayni endişeyi görüyorduk. Nitekim Senato üyelerimiz bu durumu görüşmek üzere Senato’nun olağanüstü toplanmasını talep etmiştir. Bu taleple birlikte süreç çok hızlı çalışmış ve Sayın Osam istifasını vermiştir. Kendisine ve ekibine bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz.

Bu vesile ile siz DAÜ çalışanlarına, yeni başlayan Bahar dönemi için başarılar dileriz. Şüphe yok ki DAÜ’yü elbirliğiyle, gönül birliğiyle çok daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz.”