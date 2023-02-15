DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk yaşananlardan sonra sessizliğini koruyor!

DETAY KIBRIS ÖZEL HABER

DAÜ'den istenen İSİAS Otel'den numune alma olayı başka bir boyut kazanmak üzere.

Dün DAÜ eleştiriler üzerine apar topar deprem bölgesi ADIYAMAN'a bir akademisyenini gönderdi ve deprem bölgesi olan İSİAS otelden numune alındığını belirten enkaz fotoğrafları paylaştı.

ENKAZ İSİAS OTEL'E AİT DEĞİL

Ancak paylaşılan fotoğraflardaki enkazın İSİAS otele ait olmadığı öğrenildi. İSİAS Otel'de yapılan çalışmalar sonucu zemin kata kadar bölgenin temizlendiği fotoğrafta görülen enkazın ise yan binaya ait olduğu ortaya çıktı.

DR. ERDAL ÖZCENK SUSKUN

DAÜ'nün amiri durumunda olan Milli Eğitim Bakanı'nı ilk günden son güne kadar Adıyaman'da İSİAS Otel enkazının başında bulunduğu düşünüldüğünde kamuoyu DAÜ Rektörünün tutumunu anlamakta zorlanıyor.

Bir diğer önemli nokta ise Üniversiteyi, yönetmek görevi olan Dr. Erdal Özcenk'in nerede ise her olay karşısında aldığı suskunluk tavrı.

ÖZCENK ve VYK NE YAPACAK?

DAÜ VYK'nın yaşananlar ve tepkiler sonrasında ne yapacağı merak konusu olurken VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise sessizliğini korumaya devam ediyor.