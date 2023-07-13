DAÜ VYK'dan önce sarı sendika referandum tarihini açıkladı...

DAÜ'deki Aykut Hocanı'nın güdümündeki sarı sendika persen daha önce Mahkemeye götürüp ara emri aldığı ve sonra da davayı geri çektiği referandum sürecini bu kez işverenden önce Cuma günü yapılmayacağını duyurdu.

İşte sarı sendika persen'in sosyal medya hesabından yaptığı gerçekleri çarpıtan açıklaması;

-14 Temmuz 2023 tarihinde Referandum YOKTUR.

-Daha önce de belirttiğimiz gibi, Bakanlık Müsteşarının tek başına referandum tarihi belirleme yetkisi yoktur ve malesef ısrarla bunu yapıp süreci bu noktaya getirmiştir. bir Sen in açıklamasında paylaştığı yazı 11 Temmuz tarihinde bize ulaşmış ve 7 Temmuza kadar hazırlıklarınızı tamamlayın denmiştir (!)

- Referandum hiçbir zaman ertelenmemiştir. İlk başvuru yasaya uygun olmadığı için, ikincisi ise tarafların görüşü alınmadan ve yetkisi olmadığı halde Bakanlık Müsteşarı tarafından tarih belirlendiği için yapılamamıştır.

- Referandum tarihine, Bakanlık Müsteşarı değil, İşveren (Daü VYK) ve taraf sendikalar (DAÜ Per Sen ve bir sen) ile Sendikalar Mukkayyiti karar verir. Referendum tarihinin belirlenmesi için VYK Başkanı tarafından Daü Per-Sen ve bir sen iki defa toplantıya davet edilmiş, ancak bir sen toplantılara katılmadığı için tarafların mutabık kalacağı bir tarih belirlenememiştir.

- Bu sebeple işveren konumundaki Daü VYK Başkanlığı referandum tarihini 02 Ağustos 2023 olarak belirleyip ilgili Bakanlığa göndermiştir.Eğer bir sen toplantılara katılmış olsaydı, bu konuda bilgileri olurdu.

Konu ile ilgili gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

En derin sevgi ve saygılarımızla.

DAÜ PER SEN