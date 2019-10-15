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DAÜ XIII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması renkli görüntülere sahne oldu

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DAÜ XIII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması renkli görüntülere sahne oldu
DAÜ XIII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Geleneksel olarak her yıl yapılan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen “DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”nın on üçüncüsü bu yıl 13 Ekim 2019 Pazar günü, 10:00 – 18:00 saatleri arasında, Gazimağusa, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club’da) gerçekleştirildi.  

 

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Söz konusu festivale; DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Dağlı’nın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) dört bir yanından yüzlerce katılımcı katıldı. 

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Yaratıcılıklarını Sergilediler

Oldukça eğlenceli geçen ve aynı zamanda pek çok güzel eserin ortaya çıktığı 13. DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması sonunda “Creativity for Change”, “Dracarys”, “Plutonians”, “Break Point” ve “Turtles” grupları ödüle layık görüldü. Öte yandan “Artemisia”, “Denizlerimizi Koruyalım” ve “Jeddah Team” grupları ise juri tarafından başarılı bulunarak övgü aldı. 

 

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Bu senenin jürisinde DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Günçe, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceren Boğaç, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Dinsev, DAÜ Tasarım Kulübü temsilcisi Mustafa Demirel, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Özge Mercan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Didem Çelik, Final Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Soad Abdokhamis Mousavi,  Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Makbule Oktay ve Yaşar Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Ertep yer aldı.

 

Artık gelenekselleşen ve Kıbrıs Halkı’nın sabırsızlıkla beklediği söz konusu etkinliğe ilgi duyan herkes gruplar oluşturarak katılım sağladı. Özellikle adadaki tüm üniversitelerde okuyan öğrencilerin katılımı ile daha da zenginleşen etkinlik, her yıl olduğu gibi bu yıl da Gazimağusa kentinin eşsiz güzellikteki kumsallarına farklı bir heyecan getirdi. Ülkemizin doğal güzelliklerinden faydalanarak alternatif aktiviteler yaratan etkinlik; herkes için, özellikle de gençler için doyasıya ve sağlıklı bir şekilde eğlenmek ve yaratıcıklarını sergilemek için uygun bir platform sundu. Festival, yeni döneme başlayan ve adamıza yeni gelen tüm öğrenciler için de sıcak bir hoş geldin niteliği taşıdı.

 

Yarışmaya katılan gruplar, kendilerine ayrılan bölmelerde eserlerini yaratırken, diğer yandan güzel havanın ve denizin de tadını çıkardı. DJ performansı ile çalınan hareketli müzikler eşliğinde tüm katılımcılar zaman zaman dans da ederek eğlendi

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