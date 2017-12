Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, başarılı öğrencilerine her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediği törenle sertifikalarını gururla takdim etti.

Yüksek şeref ve şeref öğrencilerine verilen sertifikalar onları hem gururlandırdı, hem de diğer öğrencilere başarılı olmak ve bu sertifikaları almak için ilham kaynağı oldu.

Bölüm öğrencilerinin, öğretim üyelerinin ve çalışanların da hazır bulunduğu törende açılış konuşmasını yapan DAÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Javanshir Shibliyev, törene katılan ve törenin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti. Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirten Doç. Dr. Shibliyev, bölüm olarak onların gelişimine katkı yapacak her türlü çalışma ve özveriye hazır olduklarını ve onların başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını belirtti.

Daha sonra söz alan DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve Bölüm öğretim üyesi Prof. Dr. Ülker Vancı Osam da, bu tür başarıların ve alınan sertifikaların önemine vurgu yaparak, bu başarıların diğer öğrencilere ilham kaynağı olması dileğinde bulundu. Prof. Dr. Osam, bunun da gerçekleşebilmesinin tek yolunun daha çok çalışmak olduğunu söyledi.

Sertifikaların verilmesinin ardından, öğrenci ve öğretim üyeleri hep birlikte anı fotoğrafı çektirdiler.