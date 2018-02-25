  • BIST 117.522
  • Altın 161,944
  • Dolar 3,7875
  • Euro 4,6596
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
CANLIBaşbakan Tufan Erhürman Basın toplantısı düzenliyor.. CANLI Aktarıyoruz

DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Logo Tasarım Yarışması sonuçlandı

»
DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Logo Tasarım Yarışması sonuçlandı
Yarışmanın birincisi olan Arian Rajabi’ye ödülü DAÜ YDİHO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam tarafından verildi. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) logo tasarım yarışması düzenledi. DAÜ YDİHO Yönetimi “Sürekli gelişmekte olan okulun kurumsal kimliğiyle özdeşleşecek, basılı ve dijital tüm mecralarda kullanmak üzere, evrensel değerlerle üretilmiş işlevsel ve akılda kalıcı bir logoya ihtiyaç duyulmaktadır.” açıklamasında bulunarak, yarışmanın bu maksatla gerçekleştirildiğini vurguladı. 8” Android Tablet ödüllü yarışmada 8 farklı çalışma yarıştı.

Yarışma 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde DAÜ’de öğrenci olan; hazırlık, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora dahil tüm öğrencilere açık şekilde gerçekleşti. 25 Ocak 2018 tarihinde son bulan başvurular neticesinde, seçici kurulun değerlendirmesinin ardından geçtiğimiz günlerde sonuçlar duyurularak birinci gelen öğrenciye ödülü takdim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İlahiyat Koleji'nde neler oluyor? Kolları jiletlenmiş genç kızın dramı...23 Şubat 2018 Cuma 16:54
  • DAÜ’de Çocukluk Çağı Sarkomları Kursu Cumartesi günü yapılıyor23 Şubat 2018 Cuma 13:29
  • YDÜ'de 21. Yüzyılın Eğitim Modeli Olan “STEM” Eğitimi Verildi22 Şubat 2018 Perşembe 18:36
  • “Kıbrıs Türk Siyasi Seçilmişleri Gözüyle Sözlü Tarih Projesi” Hayata Geçiyor22 Şubat 2018 Perşembe 18:36
  • LAÜ 26. Avrupa Genç Geoteknik Mühendisleri Konferansı’nda temsil edilecek...22 Şubat 2018 Perşembe 18:35
  • DAÜ ile İTÜ-KKTC iş birliğinde yeni sertifika programı21 Şubat 2018 Çarşamba 19:00
  • Doğal Afetlere Hazırlıklı Olmak İçin Toplum Bilinci Şart!21 Şubat 2018 Çarşamba 18:59
  • DAÜ’de III. Uluslararası Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişim Yarışması düzenleniyor21 Şubat 2018 Çarşamba 18:59
  • YDÜ'de “Üniversite Hazırlık Programını” Başarıyla Tamamlayan Öğrenciler Sertifikalarını Aldılar…21 Şubat 2018 Çarşamba 18:58
  • Lefke Bölgesi ekosistemlerinin insan refahına katkıları incelendi21 Şubat 2018 Çarşamba 18:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti