DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Logo Tasarım Yarışması sonuçlandı

Yarışmanın birincisi olan Arian Rajabi’ye ödülü DAÜ YDİHO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam tarafından verildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) logo tasarım yarışması düzenledi. DAÜ YDİHO Yönetimi “Sürekli gelişmekte olan okulun kurumsal kimliğiyle özdeşleşecek, basılı ve dijital tüm mecralarda kullanmak üzere, evrensel değerlerle üretilmiş işlevsel ve akılda kalıcı bir logoya ihtiyaç duyulmaktadır.” açıklamasında bulunarak, yarışmanın bu maksatla gerçekleştirildiğini vurguladı. 8” Android Tablet ödüllü yarışmada 8 farklı çalışma yarıştı.

Yarışma 2017 – 2018 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde DAÜ’de öğrenci olan; hazırlık, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora dahil tüm öğrencilere açık şekilde gerçekleşti. 25 Ocak 2018 tarihinde son bulan başvurular neticesinde, seçici kurulun değerlendirmesinin ardından geçtiğimiz günlerde sonuçlar duyurularak birinci gelen öğrenciye ödülü takdim edildi.