DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndan “Yaşlılarımızı Önemsemek” projesi

Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları Şerife Nalbantoğlu, Mehşen Ercanlar ile Eylem Akim’in önderliğini yaptığı ‘Care for the Elderly’ (Yaşlılarımızı Önemsemek) projesi, DAÜ YDİHO öğrencileri ile birlikte yapıldı.

“Rutin Olarak Gelmek İstiyoruz”

Bu gezide öğrenciler huzurevinde yaşamını idame ettiren yaşlılarla bol bol sohbet etme, gözlem yapma ve fotoğraf çektirme imkanını buldu. Öğrenciler ve öğretmenleri, Lapta Huzurevi çalışanlarından huzurevi ve oradaki yaşam hakkında bilgi aldı. Birçok öğrenci, hayatlarında ilk kez bir yaşlılar bakım evini ziyaret etmenin manevi heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ve bundan sonra bu ziyaretleri rutin olarak gerçekleştirmek istediklerini dile getirdiler. Öğrenciler ayrıca bu gezi esnasında farklı gruplardaki öğrenci ve öğretmenlerle de kaynaşma fırsatını buldular.

Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ne Ziyaret

Öte yandan ‘Care for the Elderly’ (Yaşlılarımızı Önemsemek) projesi kapsamında, DAÜ YDİHO öğrencileri ikinci gözlem gezilerini ise Sınırüstü’nde yer alan Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ne gerçekleştirdi.

Bu gezide öğrenciler merkezde yaşamını idame ettiren yaşlılarla, hastalarla ve personel ile bol bol sohbet etme, gözlem yapma ve fotoğraf çektirme imkanını buldular. Öğrenciler ve öğretmenleri, Yaşlılar Sitesi çalışanlarından oradaki yaşam hakkında bilgi alma fırsatını da buldular. Birçok öğrenci, bu gezinin ardından kendilerine birçok ders çıkardıklarını ve bundan sonra bu ziyaretleri rutin olarak gerek Kuzey Kıbrıs’ta, gerekse kendi ülkelerinde gerçekleştirmek istediklerini dile getirdiler. Öğrenciler ayrıca bu gezi esnasında farklı gruplardaki öğrenci ve öğretmenlerle de kaynaşma fırsatını buldular.