DAÜ yaptığı akademik iş birlikleri ile ses getiriyor

Uluslararası alanda birçok Üniversite ile iş birliği içerisinde olan DAÜ, son yıllardan bu yana dünyanın farklı bölgelerinden birçok üniversite ile akademik iş birliğine imza attı.

DAÜ’nün iş birliği protokolü imzaladığı ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri (State University of New York at Fredonia), İtalya (University of Bologna, School of Law and High School of Legal Studies of the “Alma Mater Studiourum”, Sapienza University of Rome), Arnavutluk (Polytechnic University of Tirana), İran (Sharif University of Technology- International Campus-Kish Island, Tahran University of Medical Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences) yer alıyor. DAÜ ayrıca tıp ve dişcilik alanlarında Marmara ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile de ortak programlar yürütülüyor.

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre DAÜ, uluslararası iş birliklerinde alanında uzman, dünya standartlarında eğitim veren saygın kurumlar ile iş birliği protokolü imzalamaya önem gösteriyor. Gerçekleştirilen iş birliği protokolleri ile bilim, tıp ve teknolojik alanlarda üniversitenin akademik kadrolarına araştırma imkanları sağlandığı belirtilerek, protokoller ile kurumlar arasında öğrenci ve akademik personel değişimi yapılabilmesi gibi araştırma ve bilgi paylaşımları da yapılabildiği vurgulandı. Söz konusu açıklamada, gerçekleştirilen iş birliği protokolleri ile Tıp, Eczacılık ve Hukuk alanlarında ortak diploma verme şansı olduğu üzerinde de duruldu.

DAÜ İle Warwick Üniversitesi Arasındaki Büyük İş Birliği Sürüyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), The Guardian 2019 Üniversiteler Sıralaması’na göre İngiltere’de 8. sırada bulunan Warwick Üniversitesi ile arasındaki iş birliğini 6 yıl daha uzattı. İki üniversite arasında imzalanan anlaşma kapsamında 2011 yılından bu yana DAÜ kampüsünde yürütülmekte olan “Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi” ile “Mühendislik İşletme Yönetimi” programları yoğun ilgi ve elde edilen başarı nedeniyle 6 yıl daha hizmet verecek. Söz konusu programlar, Warwick Üniversitesi Warwick Üretim Grubu (WMG) ile DAÜ’nün iş birliğinde yürütülen yüksek lisans programları olmalarının yanısıra, çift diploma programı kapsamında öğrenciler 5 fazla ders alarak her iki üniversiteden 2 yıl içerisinde iki yüksek lisans programından mezun olabilmektedirler. Bununla birlikte profesyonel olarak çalışma hayatı içerisinde bulunan kişilere yönelik esnek, yarı-zamanlı öğrenci statüsü ile WMG programlarında iş hayatını aksatmadan eğitim görmek mümkün olmaktadır.

Dünya Standartlarında Eğitim

WMG gerçek sanayi tecrübesi ile dünya standartlarında eğitim olanağı sağlıyor. Bu programlar adaylara dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde yüksek lisans derecesi elde etme imkanı sunuyor. Bu prestijli yüksek lisans (MSc) dereceleri, DAÜ kampüsünde Warwick Üniversitesi’nden gelen deneyimli öğretim elemanları tarafından verilen derslerle bir akademik yılda tamamlanabiliyor. Ayrıca öğrencilere, iki modülü İngiltere`de Warwick Üniversitesi`nde veya Singapur, Malezya, Tayland, ile Çin’de alabilme seçeneği de sunuluyor. Programlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve Mart ayındaki alımlara başvuruda bulunmak için DAÜ kampüsündeki WMG-DAÜ Ofisi veya http://warwick.emu.edu.tr adresi ziyaret edilebiliyor.