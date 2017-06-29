DAÜ Yasa Tasarısı komitede

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kuruluş yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarını bugün de sürdürdü.

“Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Yönetim Kurumu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş” adlı tasarıyı madde madde görüşen komite, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Personel Dairesi, Bütçe Dairesi ile DAÜ yetkililerinden de görüş aldı. UBP Milletvekili Ahmet Kaşif başkanlığındaki toplantıya aynı partiden Esat Ergün Serdaroğlu, DP’den Mustafa Arabacıoğlu, CTP’den Erkut Şahali ve bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.