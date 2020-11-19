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DAÜ Yayın Başarı, Araştırmacı Teşvik Ve Doktora Tez Danışmanları Ödül Töreni Gerçekleştirdi

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DAÜ Yayın Başarı, Araştırmacı Teşvik Ve Doktora Tez Danışmanları Ödül Töreni Gerçekleştirdi
DAÜ Yayın Başarı, Araştırmacı Teşvik Ve Doktora Tez Danışmanları Ödül Töreni Gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019 yılına ait araştırma çalışmaları için Yayın Başarı ile Araştırmacı Teşvik Ödülü almaya hak kazanan akademik personeline ve 2019-2020 Akademik Yılı’nda çeşitli doktora programlarında öğrencilerin tez danışmanlığını üstlenen öğretim üyelerine ödül takdiminde bulundu.

 

18 Kasım 2020 Çarşamba günü, saat 14:00’te, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, düzenlenen ödül töreninde Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ VYK Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hicran Bayraktaroğlu Fırat ve Ersun Kutup, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel ve Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Rizaner ve Prof. Dr. Kağan Günçe hazır bulundu. Törene ayrıca fakülte dekanları ile araştırmalar danışma kurulu üyeleri de katıldı. 

 

Törende konuşan Prof. Dr. Hocanın, üniversitenin hedefleri arasında en önemli unsurlardan birinin araştırma yapmak ve uluslararası alanda araştırmalarla bilime katkıda bulunmak olduğunu belirterek, eğitim, öğretim ve topluma hizmet vermenin yanında araştırma konusunun son derece önemli olduğunu aktardı.  

 

DAÜ’nün yapılan bilimsel yayınlar ve araştırmalar neticesinde uluslararası sıralama kuruluşları tarafından her yıl üst sıralarda yer aldığınıın altını çizen Prof. Dr. Hocanın, hedefin daima daha ileriye gitmek olduğunu belirtti. Yapılan sıralamaların genellikle objektif kriterleri ön plana çıkardığını dile getiren Prof. Dr. Hocanın, bunlar arasında atıflar, ortak yayınlar, bilimsel patente yol açabilecek çalışmalar ile endüstriyel hizmete sunulabilecek çalışmaların yer aldığını vurguladı.  

 

Prof. Dr. Hocanın sözlerine “Sıralamalara girmek bizim yaptığımız çalışmaların yan ürünüdür. Araştırmalar bilime katkı koymak adına yapılmaktadır. İleriki dönemlerde hem bilimsel yayının yapılması için teşvik vermeye devam edeceğiz, hem de proje yürütülmesi için çeşitli çözüm yollarını üreterek ulusal ve uluslararası projelerden yararlanacağız. TÜBİTAK ile milletlerarası protokolde iki farklı proje türüne başvuru yapmamız mümkündür. Bunun artırılması için gerekli çalışmaları yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

 

Prof. Dr. Hocanın, konuşmasının sonunda 2019 yılında ödül almaya hak kazanan tüm öğretim üyelerine ve çalışmalarıyla öğrencilerine yol gösteren danışmanlara teşekkürlerini iletti. Tören, Yayın Başarı, Araştırmacı Teşvik ile doktora tez danışmanlarına VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, VYK Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hicran Bayraktaroğlu Fırat ve Ersun Kutup, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel ve Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy tarafından ödüllerin takdim edilmesi ve ardından düzenlenen kokteyl ile sona erdi

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