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DAÜ YDİHO hizmet içi eğitimleri devam ediyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (DAÜ YDİHO) hizmet içi eğitimlerine EDMODO kursu ile devam ediyor.
DAÜ YDİHO hizmet içi eğitimleri devam ediyor

Güvenlik ayarı oldukça güçlü olan eğitim için kurgulanmış bir sınıf yönetim aracı ve sosyal ağ olarak tasarlanmış EDMODO, öğretmen-öğrenci-veli için özel olarak hazırlanmış, öğretmenlerin öğrencilerine grup daveti yaparak, onlara mesajlar yazabildiği, ders dökümanlarını paylaşabilmenin yanı sıra öğrenciler için ödev ve sınavlar oluşturabildiği bir eğitim platformudur. 21. yüzyıl becerilerinin revaçta olduğu bu dönemde okul bünyesinde çalışan İngilizce öğretmenlerinin yüz yüze eğitimlerine çevrimiçi eğitim araçlarını da katarak onların mesleki gelişimlerine kattı sağlamayı amaçlayan bu kurs 4 hafta sürecek ve katılımcılar kurs sonunda EDMODO sertifikası alacaklardır.

 

Kursu DAÜ  öğretim görevlisi ve aynı zamanda EDMODO eğitmeni Turan Değirmencioğlu ile DAÜ YDİHO eğitmeni ve mesleki gelişim birimi koordinatörü olan Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Sallı yürütmektedir. Eğitmenler kursa katılımdan memnun olduklarını belirterek, gelecek dönemlerde EDMODO kursunu diğer okullarda çalışan İngilizce öğretmenlerine de sunmayı planladıklarını belirttiler.

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