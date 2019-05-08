  • BIST 90.013
  • Altın 256,613
  • Dolar 6,1835
  • Euro 6,9243
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

DAÜ YDİHO Karpaz’ı ziyaret etti

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), geleneksel kültür gezilerini geçtiğimiz günlerde Karpaz bölgesine gerçekleştird
DAÜ YDİHO Karpaz’ı ziyaret etti

Geziye; Yabancı Diller Birimi’nde yer alan Üniversite Seçmeli derslerinden hem Türkçe, hem de İngilizce verilen “Çok Kültürlü Eğitime Giriş” dersinin öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı. Öğretim görevlileri Ayşe Onut ve Fatma Galatyalı önderliğinde geziye katılan 140 öğrenci, önce İskele Kültür Evi’ni ziyaret edip, daha sonra da Karpaz bölgesinin tarihi ve doğal değerlerini gezip görme ve fotoğraf çekme fırsatını buldular.

 

Öğrenciler gezi sonunda dünya güzelliğinin insanların çeşitliliğinde yattığını ve hepimizin aynı dilde gülümsediğini söyleyerek öğretmenlerine yüzlerindeki güzel gülümsemeden dolayı teşekkür etti.

 

Öte yandan DAÜ YDİHO ‘Toplumsal Sorumluluk Projeleri’ Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları Şerife Hocanın Aşıksoy, Dilem Köylüoğlu ve Refika İlkan Özer’in önderliğini yaptığı ‘Çevre ve Doğa’ temalı ‘Rainbow’ projesi, DAÜ YDİHO öğrencileri ile birlikte sosyal sorumluluk kapsamındaki 2018-2019 Bahar dönemi ilk gözlem gezilerini Taşkent bölgesinde gerçekleştirdi.

 

Doğa Yürüyüşü Yapıldı

Söz konusu gezide öğrenciler Taşkent bölgesini ziyaret etti ve bölgeyi daha da yeşillendirmek amacıyla ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Daha sonra çevreye karşı duyarlılığı ve sevgiyi pekiştirmek adına doğa yürüyüşü yapıldı. Son olarak Taşkent’te Kemal Basat tarafından kurulan, KKTC ve Türkiye sınırları içerisinde tek olan Vahşi Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi gezildi ve merkezin amaç ve faaliyetleri konusunda profesyonel ekipten bilgi alındı. Bu merkezin tanıtımının ve gözleminin ardından öğrenciler gerek vahşi gerekse evcil hayvanlar konusunda duyarlılık ve farkındalıklarının arttığını dile getirdiler.

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden ilkokul öğrencilerine programlama kursu06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:40
  • DAÜ 25. Liselerarası Matematik Yarışması’nı Lefkoşa Türk Maarif Koleji kazandı.06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:32
  • 24. DAÜ Bahar Şenliği 15 Mayıs'ta başlıyor06 Mayıs 2019 Pazartesi 11:20
  • DAÜ-ATAUM’dan kan bağışı etkinliği03 Mayıs 2019 Cuma 15:54
  • DAÜ Turizm Fakültesi iki önemli etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor03 Mayıs 2019 Cuma 15:40
  • DAÜ’de “Kariyer Kahvesi” içildi03 Mayıs 2019 Cuma 12:14
  • DAÜ Turizm Fakültesi’nden Şeflerle Buluşma etkinliği02 Mayıs 2019 Perşembe 16:07
  • “DAÜ ile Umutlara Ortak Ol” kermesine yoğun ilgi02 Mayıs 2019 Perşembe 16:05
  • DAÜ’de bankacılık konusunda konferans02 Mayıs 2019 Perşembe 10:22
  • “DAÜ İle Umutlara Ortak Ol” kermesi perşembe günü yapılıyor30 Nisan 2019 Salı 12:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti