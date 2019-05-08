DAÜ YDİHO Karpaz’ı ziyaret etti

Geziye; Yabancı Diller Birimi’nde yer alan Üniversite Seçmeli derslerinden hem Türkçe, hem de İngilizce verilen “Çok Kültürlü Eğitime Giriş” dersinin öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı. Öğretim görevlileri Ayşe Onut ve Fatma Galatyalı önderliğinde geziye katılan 140 öğrenci, önce İskele Kültür Evi’ni ziyaret edip, daha sonra da Karpaz bölgesinin tarihi ve doğal değerlerini gezip görme ve fotoğraf çekme fırsatını buldular.

Öğrenciler gezi sonunda dünya güzelliğinin insanların çeşitliliğinde yattığını ve hepimizin aynı dilde gülümsediğini söyleyerek öğretmenlerine yüzlerindeki güzel gülümsemeden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan DAÜ YDİHO ‘Toplumsal Sorumluluk Projeleri’ Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları Şerife Hocanın Aşıksoy, Dilem Köylüoğlu ve Refika İlkan Özer’in önderliğini yaptığı ‘Çevre ve Doğa’ temalı ‘Rainbow’ projesi, DAÜ YDİHO öğrencileri ile birlikte sosyal sorumluluk kapsamındaki 2018-2019 Bahar dönemi ilk gözlem gezilerini Taşkent bölgesinde gerçekleştirdi.

Doğa Yürüyüşü Yapıldı

Söz konusu gezide öğrenciler Taşkent bölgesini ziyaret etti ve bölgeyi daha da yeşillendirmek amacıyla ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Daha sonra çevreye karşı duyarlılığı ve sevgiyi pekiştirmek adına doğa yürüyüşü yapıldı. Son olarak Taşkent’te Kemal Basat tarafından kurulan, KKTC ve Türkiye sınırları içerisinde tek olan Vahşi Hayvanlar Rehabilitasyon Merkezi gezildi ve merkezin amaç ve faaliyetleri konusunda profesyonel ekipten bilgi alındı. Bu merkezin tanıtımının ve gözleminin ardından öğrenciler gerek vahşi gerekse evcil hayvanlar konusunda duyarlılık ve farkındalıklarının arttığını dile getirdiler.