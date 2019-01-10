DAÜ YDİHO öğrencileri yaşlıları ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) ‘Toplumsal Sorumluluk Projeleri’ Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları Şerife Nalbantoğlu, Mehşen Ercanlar ve Eylem Akim’in önderliğini yaptığı ‘Care for the Elderly’ (Yaşlılarımızı Önemsemek) projesi, DAÜ YDİHO öğrencileri ile birlikte sosyal sorumluluk kapsamındaki ikinci gözlem gezilerini Sınırüstü’nde yer alan Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ne gerçekleştirdi.

Bu gezide öğrenciler merkezde yaşamını idame ettiren yaşlılarla, hastalarla ve personel ile bol bol sohbet etme, gözlem yapma ve fotoğraf çektirme imkanını buldular. Öğrenciler ve öğretmenleri, Yaşlılar Sitesi çalışanlarından oradaki yaşam hakkında bilgi aldılar.

Birçok öğrenci, bu gezinin ardından kendilerine birçok ders çıkardıklarını ve bundan sonra bu ziyaretleri rutin olarak gerek Kuzey Kıbrıs’ta, gerekse kendi ülkelerinde gerçekleştirmek istediklerini dile getirdiler. Öğrenciler ayrıca bu gezi esnasında farklı gruplardaki öğrenci ve öğretmenlerle de kaynaşma fırsatını buldular.