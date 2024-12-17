DAÜ YDİHO Öğrencilerinden “Rainbow Çevre Projesi” ile Anlamlı Etkinlik

DAÜ YDİHO’DAN RAINBOW ÇEVRE PROJESİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), “Toplumsal Sorumluluk Projeleri” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerine yenisini ekledi. 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerçekleştirilen “Rainbow Çevre Projesi” isimli etkinlik ile Bedis Plajı temizlendi. YDİHO proje yürütücüleri ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çevre kirliliğine dikkat çekmek ve temiz bir çevrede yaşamanın önemini vurgulamak amacıyla plaj genelinde temizlik çalışmaları yapıldı. Çalışmanın ardından bölgeyi keşfetme imkânı bulan öğrenciler, bu projeyle çevreye karşı daha bilinçli bireyler haline geldiklerini ifade ederken, çevre bilincini çevrelerindeki insanlara da yaymayı hedeflediklerini belirttiler.

“Rainbow Çevre Projesi” kapsamında proje yürütücüleri ve öğrenciler bir sonraki etkinliklerini Kapalı Maraş’ta ‘doğa yürüyüşü’ olarak gerçekleştirdi. Söz konusu yürüyüş ile projenin ikinci etabını tamamlayan öğrenciler, bölgenin doğal yapısını inceleme ve tarihi atmosferi yerinde gözlemleme fırsatı buldular. Doğayla iç içe olmaktan keyif aldıklarını belirten öğrenciler, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakılması gerektiğine vurgu yaptılar. Proje yürütücüleri, çevreye karşı duyarlı olmanın dünyamızın geleceği için önemli olduğuna dikkat çekerken, daha fazla yeşil alan, daha az yapılaşma ve temiz bir çevre dileğinde bulundular.