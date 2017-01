DAÜ YDİHO'da eğitim teknolojileri atölye çalışmaları tamamlandı

Öğretmen eğitim kurumu eğitmenlerinden Russell Stannard tarafından 8-9 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (DAÜ YDİHO) Müdürlüğü tarafından, 2016 Akademik Yılı Güz Dönemi mesleki gelişim programı çerçevesinde akademik personele yönelik eğitim teknolojileri atölye çalışmalarının ikinci serisi, Deniz Plaza Yayınevi ve Macmillan Education sponsorluğunda, İngiltere merkezli NILE (Norwich Institute for Language Education) öğretmen eğitim kurumu eğitmenlerinden Russell Stannard tarafından 8-9 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.

İlk serisi 10-11 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen ve ikincisi yine YDİHO Müdürlüğü tarafından planlanan ve YDİHO Mesleki Gelişim Birimi tarafından organize edilen iki günlük atölye çalışmalarında, İngilizce Öğretiminde Akıllı Telefonların Kullanımı (Working with your Mobile) ve İngilizce Öğretiminin Akademik Ağ Platformu ile Harmanlanması (Blending your learning with Edmodo) konulu, öğretmenlere sınıf içi ve dışında pratik teknoloji kaynaklarını dil öğretimini ve öğrenimini desteklemek üzere nasıl kullanabilecekleri gösterildi.

YDİHO Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, günümüzde gelişen teknoloji ve değişen öğrenci profilleri nedeniyle farklılaşan sınıflar için teknolojinin ders öğretimine entegre edilmesinin öneminin, ve bu nedenle de eğitimde teknoloji kullanımına mesleki gelişim seminerlerinin tüm yıl boyunca devam edeceğinin altı çizildi.