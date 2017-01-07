 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul -5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

DAÜ YDİHO'da eğitim teknolojileri atölye çalışmaları tamamlandı

»
DAÜ YDİHO'da eğitim teknolojileri atölye çalışmaları tamamlandı
Öğretmen eğitim kurumu eğitmenlerinden Russell Stannard tarafından 8-9 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (DAÜ YDİHO) Müdürlüğü tarafından, 2016 Akademik Yılı Güz Dönemi mesleki gelişim programı çerçevesinde akademik personele yönelik eğitim teknolojileri atölye çalışmalarının ikinci serisi, Deniz Plaza Yayınevi ve Macmillan Education sponsorluğunda, İngiltere merkezli NILE (Norwich Institute for Language Education) öğretmen eğitim kurumu eğitmenlerinden Russell Stannard tarafından 8-9 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.

İlk serisi 10-11 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen ve ikincisi yine YDİHO Müdürlüğü tarafından planlanan ve YDİHO Mesleki Gelişim Birimi tarafından organize edilen iki günlük atölye çalışmalarında, İngilizce Öğretiminde Akıllı Telefonların Kullanımı (Working with your Mobile) ve İngilizce Öğretiminin Akademik Ağ Platformu ile Harmanlanması (Blending your learning with Edmodo) konulu, öğretmenlere sınıf içi ve dışında pratik teknoloji kaynaklarını dil öğretimini ve öğrenimini desteklemek üzere nasıl kullanabilecekleri gösterildi.

YDİHO Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, günümüzde gelişen teknoloji ve değişen öğrenci profilleri nedeniyle farklılaşan sınıflar için teknolojinin ders öğretimine entegre edilmesinin öneminin, ve bu nedenle de eğitimde teknoloji kullanımına mesleki gelişim seminerlerinin tüm yıl boyunca devam edeceğinin altı çizildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LAÜ’de “Çalışma Hakkı” konulu konferans düzenlendi06 Ocak 2017 Cuma 15:45
  • Denktaş, ODTÜ KKK Rektörü Prof. Baykal’ı kabul etti05 Ocak 2017 Perşembe 17:08
  • DAÜ’de Osman Sınav’ın öğrencileri gala’ya hazır04 Ocak 2017 Çarşamba 12:47
  • KTTO-LAÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı29 Aralık 2016 Perşembe 16:12
  • Çatalköy İlkokulu’nda şehitler anıldı28 Aralık 2016 Çarşamba 11:23
  • UKÜ’de “Özel Eğitime Bakış” konferansı...26 Aralık 2016 Pazartesi 18:14
  • LAÜ Zimbabwe Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından akredite edildi25 Aralık 2016 Pazar 14:07
  • UKÜ İletişim Fakültesi’nden “AB ile İletişim” paneli25 Aralık 2016 Pazar 12:42
  • "DNA Kaderiniz Değildir"24 Aralık 2016 Cumartesi 11:39
  • Üniversite okumak artık eskisi kadar kolay olmayacak23 Aralık 2016 Cuma 13:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti