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DAÜ YDİHO’DAN ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ İÇİN ANLAMLI KERMES

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Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen etkinlikte elde edilen gelir derneğe bağışlandı.
DAÜ YDİHO’DAN ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ İÇİN ANLAMLI KERMES

 

DAÜ YDİHO, ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ YARARINA KERMES DÜZENLEDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) öğrencileri, “Toplumsal Sorumluluk Projeleri” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. YDİHO EPSA020 öğrencileri, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü, saat 10:30’da, YDİHO A Binası önünde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına bir kermes etkinliği gerçekleştirdi.

 

DAÜ personeli ve öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, çeşitli ürünlerin satışının gerçekleştirildiği stantlar yer aldı. Kermesten elde edilen tüm gelirin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı açıklandı. Kermes sonunda proje öğretmenleri ve öğrenciler bir sosyal sorumluluk etkinliğini daha başarıyla tamamladıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdiler.

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