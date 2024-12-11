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DAÜ YDİHO’dan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yararına Anlamlı Kermes

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DAÜ öğrencileri, farklı kültürlerden geleneksel lezzetleri bir araya getirerek düzenlenecek kermesin gelirini Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlayacak
DAÜ YDİHO’dan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yararına Anlamlı Kermes

DAÜ YDİHO, ŞAMPİYON MELEKLERİ YAŞATMA DERNEĞİ YARARINA KERMES DÜZENLİYOR

 

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) “Toplumsal Sorumluluk Projeleri” kapsamında Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına kermes düzenleyecek.

 

11 Aralık 2024 Çarşamba günü, saat 10:30’da Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Binası önünde gerçekleştirilecek olan kermeste dünyanın dört bir yanından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) öğrenim görmek üzere gelen DAÜ öğrencileri, kendi kültürlerine ait yapacakları geleneksel yemekleri satışa sunacak. Satışlardan elde edilecek gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

 

Kermese katkıda bulunmak ve destek vermek isteyenlerin Toplumsal Sorumluluk Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’a mehsen.ercanlar@emu.edu.tr e- mail adresi üzerinden ulaşmaları gerekiyor.

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