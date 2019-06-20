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DAÜ YDİHO’nun sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor

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DAÜ YDİHO’nun sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor
DAÜ YDİHO’nun sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) ‘Toplumsal  Sorumluluk Projeleri’ Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar’ın organize ettiği ve Öğretim Elemanları Şerife Hocanın Aşıksoy, Dilem Köylüoğlu ve Refika İlkan Özer’in önderliğini yaptığı ‘Çevre ve Doğa’ temalı proje kapsamında DAÜ YDİHO öğrencileri , 2018-19 Bahar Dönemi, YDİHO Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamındaki ikinci  etkinliklerini, Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Şubesi’nin de katkılarıyla, Glapsides Sulak Alanı etrafında gerçekleştirdi.

 

Böylece, proje öğretmenleri ve öğrencileri,  Çevre Koruma Dairesi Gazimağusa Şube personelinin de katılımıyla çok güzel bir etkinliğe daha imza atmış oldular. Glapsides Sulak Alanı’nın etrafı YDİHO öğrencileri, proje öğretmenleri ve Çevre Dairesi personeli tarafından temizlendi. Öğrenciler bu aktiviteden çok keyif aldılar ve hayatlarının bundan sonraki bölümünde çevreye karşı çok daha duyarlı olacaklarını ve etraflarındaki kişileri de bu konuda bilinçlendireceklerini ifade ettiler.

 

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