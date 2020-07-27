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DAÜ yeni akademik yıla yeni programlarla giriyor

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DAÜ yeni akademik yıla yeni programlarla giriyor
DAÜ yeni akademik yıla yeni programlarla giriyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yeni akademik yıla yeni programlarla giriyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ’nün yeni programları “Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Fizik, İngilizce Gastronomi, Kimya, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Rekreasyon ve Türkçe Bilgi Teknolojileri Programları”, 2020-2021 Akademik Yılı’nda yeni öğrencilerini bekliyor.

DAÜ’nün söz konusu programları, günümüzde gelişen teknoloji ile sektörlerin ihtiyaç duyduğu yeni alanlara iş gücü sağlamayı ve kaliteli mezunlar sunmayı amaçlıyor.

Söz konusu programlarla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne 630 12 16 veya 630 12 17 numaralı telefonlardan, http://www.emu.edu.tr başlıklı web sitesinden veya registrar@emu.edu.tr başlıklı mail adresinden ulaşabilecek.

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