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DAÜ yeni akademik yılda yüz yüze eğitime hazırlanıyor

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DAÜ yeni akademik yılda yüz yüze eğitime hazırlanıyor
DAÜ yeni akademik yılda yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yüz yüze eğitime hazır olmak için son hazırlıklarını tamamlıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 Pandemisi süreci sebebiyle, eğitime 23 Mart 2020 tarihinden beri çevrimiçi olarak devam eden DAÜ, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde yeni öğrencilerine, “COVID-19 Free Campus (COVID-19’suz Kampüs)” sloganı ile yeniden yüz yüze eğitime başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

 

Çalışmalara Hız Verildi

DAÜ Çevre İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Şubesi tarafından yoğun bir tempo içerisinde sürdürülen çalışmalarda, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı yurtlar bölgesine ağırlık veriliyor. Yurtlar bölgesinde yapılan çalışmalara özel yurtlar da kendi ekipleriyle destek veriyor. İlk etapta çevre temizliğine önem veren DAÜ, kampüs içi güvenliği de ön planda tutuyor. Bu vesile ile, DAÜ Güvenlik İşleri Şube Amirliği tarafından kampüsün ana giriş kapılarında ateş ölçümü gerçekleştiriliyor. Kampüs hijyeni ve güvenliğinin COVID-19 pandemisine karşı en üst seviyede olması ile, DAÜ kampüsüne gelecek öğrencilerin; COVID-19’dan uzak, sağlıklı, güvenli ve temiz bir ortamda eğitim görmeleri sağlanacak. Yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarına Ağustos ayında hız verilecek

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