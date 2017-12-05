DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencileri onurlandırıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 2016 – 2017 Bahar Dönemi’nde şeref ve yüksek şeref sertifikası almaya hak kazanan başarılı öğrencileri gerçekleştirilen törenle onurlandırıldı.

DAÜ İletişim Fakültesi Mor Salon'da yapılan törene öğrencilerin yanı sıra öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri de katıldı. Törenin açılış konuşmasını Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurten Kara yaptı. Kara, konuşmasında, ödül alan öğrencileri başarılarından dolayı kutlarken, çok yakın bir zamanda Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü'nü İngilizce eğitim diliyle de hayata geçireceklerini belirtti. Doç. Dr. Nurten Kara'nın konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle idi:

Gazetecilik Yeni Medya İle Entegre Oluyor

Dijital çağda internet kullanımının yaygınlaşmasıyla gazeteciliğin yok olmaya yüz tuttuğunu dile getirenlerin aksine bunun bir uyumluluk hali olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Kara, “Gazetecilik yok olmamakta, bilakis yeni medya ile entegre olmaktadır. İnternetle birlikte yaşamımızın birçok alanına sirayet eden bu dijital mecrada içerik yaratmak çok önemlidir ve içerik/metin yaratmak gazeteciliğin en önemli unsurlarından biridir. Bu sebeple eğitim içeriğimizi 'Yeni medya ve Gazetecilik' alanını besleyecek nitelikte derslerle reforme ettik", dedi.

Fakülte-Sektör Buluşmalarımız Devam Ediyor

Medya alanında uzman ve önde gelen kişilerle öğrencileri bir araya gertirmeye devam edeceklerinin de müjdesini veren Doç. Dr. Kara, "Fakülte-sektör buluşmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu bağlamda 8 Aralık'ta bağımsız internet gazeteciliği alanında başarılarıyla tanınan T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, 11 Aralık'ta internet gazeteciliği hakkında bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşacak olan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, 21 Aralık'ta ise gazetecilikte barış dili kullanımı hususunda deneyimlerini paylaşmak üzere Kıbrıs'ın Kuzey'i ve Güney'inden genç gazetecileri Fakültemiz'de ağırlayıp, siz öğrencilerimizle buluşturacağız" diyerek sözlerini noktaladı. TRT Genç İletişimciler Yarışması’nda Sosyal Medya kategorisinde "Dedebiyat" adlı projesiyle birincilik elde eden DAÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi Hasan Doğan da törende ödülü ve projesi ile ilgili bir sunuş yaptı. Hasan Doğan konuşmasında proje danışmanı DAÜ Araştırma Görevlisi Sertaç Özdemir'e ve Ankara'daki ödül törenine kadar gelerek kendisine destek veren DAÜ İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu'na teşekkürlerini iletti. Doğan konuşmasında, internette sıklıkla karşılaşılan "tık yemi" taktiğine eleştirel yaklaşarak ele aldıkları "Dedebiyat" adlı projesinin edebiyatın haberleştirilmiş hali olduğuna dikkat çekerek; "Biz kitaplar üzerinden yola çıktık. Farklı başlıklar kullanarak 'tık yemi' ile beraber okurları kitaplardan alıntılarla baş başa bıraktık" dedi.

Organizasyon başarılı öğrencilerin akademisyenlerin elinden şeref-yüksek şeref sertifikalarını ve hediyelerini almalarının ardından, "Citizenfour" adlı filmin gösterimiyle son buldu.