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DAÜ Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nden Renkli Tören: “Şapkanı Al Gel”

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Farklı şapkalarla renklenen törende, başarılı öğrencilere belgeleri verildi. Etkinlik, çevre farkındalığı için gerçekleştirilen fidan dikimiyle sona erdi
DAÜ Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nden Renkli Tören: “Şapkanı Al Gel”

HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN BİLDİRİLMİŞTİR;

 

DAÜ YENİ MEDYA VE İLETİŞİM BÖLÜMÜ’NDEN RENKLİ VE ANLAMLI TÖREN: “ŞAPKANI AL GEL”

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü, Fakülte Bahçesi’nde düzenlediği törenle Şeref ve Yüksek Şeref belgelerini almaya hak kazanan öğrencilerini onurlandırdı. “Şapkanı Al Gel” temasıyla gerçekleştirilen törende, farklı şapka tercihleriyle yaratıcı ve samimi bir atmosfer oluşurken, etkinliğin sonunda gerçekleştirilen fidan dikimi ile çevre farkındalığına da dikkat çekildi.

 

Araştırma Görevlisi Ece Akça’nın açılış konuşmasıyla başlayan törende Arş. Grv. Akça, bölümdeki öğrencilerin gösterdiği özverili çalışmaları ve birlikte üretme çabalarını vurgulayarak, bu başarıların bireysel değil kolektif bir emeğin ürünü olduğunu ifade etti.

 

Açılış konuşmasının ardından öğretim üyeleri Dr. Nil Yüce, Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy öğrencilere hitap etti. Dr. Nil Yüce konuşmasında, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra iletişim alanındaki yaratıcı üretimlerinin de önemli olduğuna değindi. Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç, üniversite yaşamının sadece derslerle sınırlı olmadığını; düşünmeyi, paylaşmayı ve birlikte ilerlemeyi kapsadığını vurguladı.

 

“Öğrencilerimize Çevre Bilincini Aşılıyoruz”

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy ise bölümün değerlerini hatırlatarak, öğrencilerin bu değerlerle donanmış bireyler olarak mezun olmalarının gurur verici olduğunu ifade etti. Eğitimin dört duvar arasında sınırlı olmadığını belirten Prof. Dr. Metin Ersoy, yeni medya ve iletişim öğrencilerinin hayatın her alanında eğitildiğini ve çevre dostu bir vizyon ile bunu taçlandırdıklarını vurguladı. “Fakülte bahçesine fidanlar dikerek hem fakültemizi yeşillendiriyoruz hem de öğrencilerimize çevre bilincini aşılıyoruz.” şeklinde açıklamada bulunan Prof. Dr. Ersoy, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, sertifika alan başarılı öğrencileri de tebrik etti.

 

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen akustik müzik performansı, törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Müzik dinletisinin ardından sertifika törenine geçilerek, öğretim üyeleri tarafından öğrencilere Şeref ve Yüksek Şeref belgeleri takdim edildi. Tören öğrenciler ve öğretim üyelerinin birlikte gerçekleştirdiği fidan dikimiyle sona erdi.

 

“Şapkanı Al Gel”

Söz konusu etkinlik, çevreye duyarlılık konusunda sembolik bir farkındalık yaratmayı amaçladı. Öğrencilerin akademik başarılarının yanında, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri yönünde bir hatırlatma işlevi gören fidan dikimi, törene anlamlı bir kapanış sundu. Tören boyunca kullanılan “Şapkanı Al Gel” teması ise katılımcıların farklı şapka tercihleriyle etkinliğe dâhil olmalarını sağladı.

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