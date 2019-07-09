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DAÜ yeni programlari ile büyümeye devam ediyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde eğitim hayatına başlayacağı yeni programları ile büyümeye devam ediyor
DAÜ yeni programlari ile büyümeye devam ediyor

YÖDAK ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanan Mühendislik Fakültesi altında Biyomedikal Mühendisliği, İletişim Fakültesi altında Yeni Medya ve Gazetecilik lisans programları ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu altında Ortopedik Protez ve Ortez ile Turizm Otelcilik Yüksekokulu altında Pastacılık ve Ekmekçilik önlisans programlarına yeni akademik dönemde öğrenci kabul edecek.

 

Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)

Dört yıllık bir eğitim süresini kapsayan Biyomedikal Mühendisliği Lisans programı mühendislik prensiplerini biyoloji ve sağlık hizmetleri alanlarına uygulayan çok disiplinli bir programdır. Biyomedikal Mühendisliği programı hedefi, hepsi güçlü bir bilim ve mühendislik eğitimi üzerine kurulmuş olan tıbbi cihazlar ve ilaçların yanı sıra hükümet ve özel danışmanlık uygulamaları yoluyla hasta bakımına odaklanan biyomedikal ile ilgili endüstrilerin 21. yüzyıl ihtiyaçlarını karşılamak için dünya çapında mezunlar yaratmaktır.

 

Yeni Medya ve Gazetecilik Lisans Programı (Türkçe - İngilizce)

Yeni Medya ve Gazetecilik Lisans Programı 4 yıllık bir eğitim süresini kapsamaktadır. Programının temel amacı; geleceğin gazetecileri olarak görülen öğrencileri mesleki etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk duygusuna sahip, basın ve ifade özgürlüğünün savunucusu, toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal sorunları analiz edebilme yeteneği ve bilgi birikimiyle donanmış, yeni medya olanaklarını kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir.

 

Ortopedik Protez ve Ortez Önlisans Programı (Türkçe)

Ortopedik Protez ve Ortez Önlisans programı iki yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Programın amacı çeşitli nedenlerle uzuvlarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas-iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, düzeltici ve destekleyici amaçlarla dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortez uygulamalarında klinik karar verme sürecine katkı koyan, tasarım, yapım ve uygulama konusunda yetkin protez ortez teknikerleri yetiştirmektir.

 

Pastacılık ve Ekmekçilik Önlisans Programı (Türkçe)

Pastacılık ve Ekmekçilik Ön Lisans Programı öğrencilere iki yıllık öğrenimleri süresince, tüm dünyada yeni trend olan pastacılık sektörünün yanı sıra, klasikten modern pastacılığa ve artisan ekmek yapımına kadar farklı alanlarda kariyer yapmaya uygun eğitim sağlar. KKTC’de bir ilk olan program zengin bir ders yelpazesinde uluslararası standartlara uygun temel pastacılık ve ekmekçilik derslerinin yanı sıra seçmeli derlerle de öğrencileri sektöre hazırlar.

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