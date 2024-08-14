  • BIST 9917.67
  • Altın 2650.617
  • Dolar 33.4914
  • Euro 36.8369
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA2024 Paris Olimpiyat Oyunları sona erdi

DAÜ, YKS Sonuçlarına Göre KKTC’de Lisans Programlarında En Fazla Tercih Edilen Üniversite Oldu

» »
2024 YKS sonuçlarına göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 1676’sı lisans, 509’u ön lisans olmak üzere toplam 2,185 öğrenci yerleşti.
DAÜ, YKS Sonuçlarına Göre KKTC’de Lisans Programlarında En Fazla Tercih Edilen Üniversite Oldu

DAÜ, YKS SONUÇLARINA GÖRE LİSANS PROGRAMLARINDA EN FAZLA TERCİH EDİLEN ÜNİVERSİTE

 

Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, 13 Ağustos 2024 Salı günü açıklandı. Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) bu yıl YKS’den 1676’sı lisans, 509’u ise ön lisans olmak üzere toplamda 2,185 öğrenci yerleşti.

 

DAÜ lisans programları açısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en fazla tercih edilen Üniversitesi olma başarısını gösterdi. 1676 öğrenci DAÜ’deki lisans programlarını tercih ederken, DAÜ bu alanda KKTC üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

 

Ön Lisans Programlarında % 96 Doluluk

Öte yandan DAÜ’nün 529 olan ön lisans programları kontenjan sayısının 509’u tercih edilirken, DAÜ bu alanda da kontenjan sayısının % 96.21’lik oranını doldurarak büyük bir başarıya imza attı.

 

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada; YKS sonuçlarının tüm ülke yükseköğretim camiası adına hayırlı olmasını dileyerek, başta DAÜ’yü tercih eden yeni öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilere 2024-2025 Akademik Yılı’nda başarılar diledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ Tıp mezunu Hassan Alkhatatneh önemli bir bursa layık görüldü!06 Ağustos 2024 Salı 15:00
  • DAÜ Kıbrıs Politikalar Merkezi'nden Yrd. Doç. Dr. Devrim Şahin, Rijeka'da düzenlenen uluslararası konferansta iki çalışmasını sundu.05 Ağustos 2024 Pazartesi 13:11
  • DAÜ ve Warwick Üniversitesi İş Birliği ile Yürütülen Programdan Gururlandıran Başarı02 Ağustos 2024 Cuma 19:56
  • DAÜ Rektörü Kılıç'tan 1 Ağustos mesajı...31 Temmuz 2024 Çarşamba 13:36
  • BİTEK Projesi Kapsamında Birinci Gelen Öğrenciden DAÜ Rektörlüğü’ne Ziyaret31 Temmuz 2024 Çarşamba 12:49
  • Ahmet Özyaşar’dan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a Kitap Takdimi30 Temmuz 2024 Salı 20:34
  • DAÜ Deniz Tesisleri Uygun Fiyat ve Kaliteli Hizmetle Hizmet Vermeye Devam Ediyor30 Temmuz 2024 Salı 14:35
  • DAÜ-SEM'den Yabancı Öğrencilere Türkçe Muafiyet Sınavı Fırsatı29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:25
  • DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği'nden Sert Tepki: "Deniz Tesislerimizi Koruyacağız!"29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:23
  • DAÜ'de 'Uzmanından dinliyoruz' isimli seminer gerçekleştirildi!29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti