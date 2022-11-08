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DAÜ yönetiminin despot uygulamasına tepkiler devam ediyor... KTÖS açıklama yaptı...

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DAÜ yönetiminin despot uygulamasına tepkiler devam ediyor... KTÖS açıklama yaptı...
DAÜ yönetiminin despot uygulamasına tepkiler devam ediyor... KTÖS açıklama yaptı...

İŞTE AÇIKLAMA;

Hükümet despot ve anti-demokratik uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek gazeteci Serhat İncirli'nin Doğu Akdeniz Üniversitesi'ndeki yarı zamanlı görevine gerekçesiz olarak son vermiştir.

                      

Farklı görüşlere tahammül edemeyen, ülkedeki demokrasi ve hoşgörü kültürünü yerle bir etmeye çalışan kararlara ve toplumu karanlıklara hapsetmek isteyenlere karşı sessiz kalmayacağız.

 

Özellikle eğitim alanında alınan böylesi kararlar toplumu derinden yaralayıcıdır. Üniversiteler, yükseköğrenim ve akademi özgürleştirici bir güç olmalı, farklılıkların bir arada var olduğu, toplumu birleştirici ve ileriye taşıyıcı rolünü göz önünde bulundurmalıdır.

 

DAÜ VYK’yı akademik etik gereği alınan kararın gerekçelerini şeffaf bir şekilde topluma açıklamaya davet eder, Serhat İncirli’ye dayanışmamızı bildiririz.

 

 

Saygılarımızla,

Mustafa Baybora

KTÖS Başkanı

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