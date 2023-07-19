DAÜ'de 14 saat süren mali kriz toplantısı! Uzlaşı yok!

DAÜ'de 14 saat süren mali kriz toplantısı! Toplantıda herhangi bir uzlaşının olmadığı öğrenildi.

ÖZEL HABER

Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Rektörlük ve DAÜ'de örgütlü sendikalar katıldı.

14 saat süren toplantıda taraflar herhangi bir uzlaşı sağlayamadan toplantı sona erdi.

DAÜ'de VYK başkanı Dr. Erdal Özcenk ve Rektör Prof. Aykut Hocanın yönetiminde git gide derinleşen 3 yıldır ekonomik olarak ciddi bir çıkmaz yaşanıyor.

DAÜ'nün 2 Milyar Liralık bütçesinin yaklaşık %40'ı yani yaklaşık olarak 800 Milyon Lirası açık oluşmuş durumda.

KKTC'de 6 aylık hayat pahalılığı %33 olurken hayat pahalılığının DAÜ çalışanlarının maaşlarına yansıyıp yansımayacağı, ileriki aylarda maaşların ödenip ödenemeyeceği ve 13. maaşın rafa kaldırılması tartışma konusu olmuş durumda.