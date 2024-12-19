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DAÜ’de 16. Esin Konanç Anma Paneli: “Dijital Çağda Fikri Mülkiyet Hakları”

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20 Aralık 2024’te düzenlenecek panelde, dijital çağın telif haklarına etkileri, yapay zeka ile üretilen eserler ve kullanıcı kaynaklı içeriklerde fikri mülkiyet konuları ele alınacak.
DAÜ’de 16. Esin Konanç Anma Paneli: “Dijital Çağda Fikri Mülkiyet Hakları”

 

DAÜ’DE "DİJİTAL ÇAĞDA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI" KONUŞULACAK

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ile Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğinde 2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, DAÜ Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Profesörü Esin Konanç anısına panel düzenlenecek. Bu yıl 16.’sı gerçekleştirilecek olan söz konusu panel 20 Aralık 2024 Cuma günü, saat 15.30’da, "Dijital Çağda Fikri Mülkiyet Hakları" başlığı ile DAÜ Hukuk Fakültesi LA1 Salonu’nda düzenlenecek.

 

Açılış konuşmalarının ardından başlayacak olan panelde DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu “Fikri Mülkiyet Haklarına Genel Bakış”, Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Gönül Derya “Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik Platformunda Telif Hakkı” ve Araştırma Görevlisi Murat Özad “Yapay Zeka ile Üretilen Eserler Üzerinde Telif Hakkı” konulu sunumlar gerçekleştirecek. Katılımın yoğun olmasının beklendiği panel sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edilecek.

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