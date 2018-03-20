DAÜ’de “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma”paneli düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından 19 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma” isimli panel ile Çanakkale şehitleri anıldı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği panelde DAÜ ATAUM Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, DAÜ ATAUM Yönetim Kurulu Üyesi ve DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Turhan ve DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk birer konuşma gerçekleştirdi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, DAÜ ATAUM Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, “Çanakkale Savaşı’nın Askeri ve Siyasi Yönü” konulu sunum gerçekleştirdi. Yrd. Doç. Dr. Göktürk konuşmasında, tarihini bilmeyenlerin coğrafyalarını başkalarının çizeceği gerçeğini bilerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü niteliğinde olan Çanakkale Savaşı’nın iyi incelenmesi ve bundan gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini belirtti. Milli mücadelenin ilk kıvılcımlarının başladığı Çanakkale muharebelerinin, bilimsel belgelere dayalı ve objektif bir şekilde araştırılarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Çanakkale Zaferi’nin aynı zamanda Türk askerinin direnme gücünün, fedakarlık ruhunun, millet ve vatan sevgisinin bir abidesi olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Türk Ordusu’nun dünyanın en donanımlı orduları karşısında elde ettiği bu başarının bir değer ölçüsü olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Çanakkale Savaşı’nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir asker ve devlet adamı olarak doğmasını ve bir dünya lideri olarak saygı kazanmasını sağladığını belirtti.

Savaşla İlgili Bilinmeyenler Anlatıldı

“Çanakkale Savaşı’nda Sabit Balonlar ve Uçak Taşıyan Gemiler” konulu bir sunum gerçekleştiren DAÜ ATAUM Yönetim Kurulu Üyesi ve DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Turhan katılımcılara, Çanakkale Savaşı esnasında sabit balonların ve uçak taşıyan gemilerin muharebelere ne şekilde etki ettiğini anlattı. Prof. Dr. Turhan, bu savaş araçlarının Çanakkale Savaşı’nda kullanıldığının çok az kişi tarafından bilindiğine dikkat çekti.

Panelin son konuşmacısı olan DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk ise, “Çanakkale Savaşı’nın Cephe Gerisi: Lojistik Hizmetler” konulu bir sunum yaptı. Sunumunu, Genelkurmay Başkanlığı arşivinde bulunan ve birkaç gün önce yayınlanan, birçoğunu daha önce hiç görmediğimiz Çanakkale resimleri eşliğinde yapan Süheyla Göktürk; lojistik şartların, savaşların kaderi üzerinde tayin edici bir rol oynadığını belirtti. Cephede düşman karşısında iyi beslenemeyen; giyeceği, silah ve cephanesi yeterli derecede olmayan bir birliğin, ne kadar üstün ve kabiliyetli komutanların idaresi altında olursa olsun, isabetli kararları yerine getirmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Göktürk, Çanakkale Savaşı’nda da elde edilen büyük zaferde cephe gerisinde faaliyet gösteren lojistik unsurların büyük payının bulunduğunu ifade etti. Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Paneli, “Çanakkale Geçilmez” isimli 10 dakikalık belgesel gösteriminin ardından sona erdi.