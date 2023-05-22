DAÜ'de 2 aydır Sigorta Yatırımları yapılmıyor...

DAÜ'de son 3 yılda Prof. Aykut Hocanın döneminde oluşan dev bütçe açığı adeta kaosa yol açmaya devam ediyor.
Çalışanların son 2 aylık Sosyal Güvenlik yatırımlarının yatırılmadığı ve Temmuz ayı itibarı ile %25'leri bulan maaş kesintileri yapılacağı belirtiliyor.
Sendikalar ise Hocanın hazırladığı 18 aylık planın sadece kendi koltuğunu kurtarmaya yönelik olduğunu açıkladı.
HÜKÜMET SEYREDİYOR
DAÜ'de yaşananları hükümet ise seyrediyor. DAÜ'de çalışanlar arasında ize huzursuzluk büyümeye devam ediyor.
DAÜ'DE SENATO TOPLANACAK
DAÜ'de Senatonun yakın zamanda toplanıp önemli kararlar üretmesi bekleniyor.
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