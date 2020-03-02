DAÜ'de 2. Rektör aday Aykut Hocanın

İşte o açıklama;

Değerli DAÜ’lüler,



Sizlerden gelen güçlü desteği göz önünde bulundurarak Rektörlük eğilim yoklamasında aday olmaya karar verdim.



Üniversitemize katıldığım 2000 yılından beridir akademisyen ve akademik yönetici olarak hizmet etmekteyim. DAÜ’de, Bölüm Başkan Yardımcısı, Bölüm Başkanı ve son olarak da Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak, DAÜ dışında, KKTC Üniversitelerarası Koordinasyon Kurulu üyeliği ve Türkiye Mühendislik Fakültesi Dekanlar Konseyi yürütme kurulu üyeliklerinde edindiğim deneyimle, Rektör olarak DAÜ’yü daha ileriye götürmek için tüm gücümle çalışmayı amaçlamaktayım.



Son dönemde, üniversitemiz mali ve idari sıkıntılar yaşamaktadır. Öğrenci sayılarında yaşanan düşüşler, devlet ve diğer kaynaklardan alınan finansal desteğin azalması, kaynakların yeterince verimli kullanılamaması üniversitemizin ilerleyişini durma noktasına getirmiştir. Bunlara ek olarak, yönetimsel hata ve tutarsızlıklar, iş barışını zedelemiştir. Üniversitemiz dışındaki kurumlar ile olan ilişkilerimizde önemli sorunlar yaşanmaktadır. DAÜ’nün güçlü kurumsal yapısıyla ve donanımlı çalışanlarıyla, bütünlüklü bir plan çerçevesinde, elbirliği ile çok çalışarak, eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında yeniden lider konuma getirebileceğimize inancım tamdır.



Rektör olarak, adil, şeffaf, katılımcı, rasyonel ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışacağımı, DAÜ’nün ulusal ve uluslararası düzeyde başarılarını artırarak özelde Gazimağusa’nın genelde KKTC’nin gurur kaynağı olması için elimden geleni yapacağımı siz DAÜ’lülere ifade etmek istiyorum.



Yapılacak olan eğilim yoklamasında sizlerin desteğini bekler, DAÜ’ye hizmet için yarışacak olan tüm adaylara başarılar dilerim.