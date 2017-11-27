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DAÜ’de 2. Sosyal Psikoloji Kongresi başladı

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DAÜ’de 2. Sosyal Psikoloji Kongresi başladı
Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü ' 2. Sosyal Psikoloji Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor.

1. geçen yıl Başkent Üniversitesi'nden 5 yüz kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrenin 2. si ise Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda yapılıyor. 3 gün boyunca sürecek 2. Sosyal Psikoloji Kongresi'ne, 4 yüzün üzerinde öğrenci,araştırmacı ve sosyal psikolog katılırken,kongre süresince 11 panel gerçekleştirilecek, 6 davetli konuşmacı sunum yapacak ve çeşitli poster bildirileri sergilenecek.

Kongre; bugün bölüm 2. Inıf öğrencii Ferdi  Aşan ın sunumunda yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışta konuşan DAÜ Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr Şenel Hüsnü Raman, ilki Başkent Üniversitesi'nde düzenlenen kongrenin ikincisinin Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde yapılmasından duydukları memnuniyeti dile
getirerek, kongreye katkı koyanlara teşekkürlerini sundu.

Raman öğrencilerin neden sosyal psikoloji seçebilecekleri yönünde önerilerde de bulunarak, kendisini bu mesleğe geçiş sürecini anlattı. DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr Mehmet Ali Özaslan da yaptığı konuşmasında, bölüm hakkında bilgi vererek,bölümün bin'e yakın öğrenciye sahip, hızla gelişen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tek olma özelliği taşıyan bir bölüm olduğunu ifade etti ve kongrenin verimli geçmesini diledi.
DAÜ Rektörü Prof.Dr Necdet Osam da açılışta yaptığı konuşmasında, psikoloji bölümünün hassas bir eğitim veren, seçici, kurallara uyan,iyi yöneten değerli bir bölüm olduğunu belirterek, üniversitenin genel felsefesinde kaliteden ödün vermemenin bulunduğunu anımsattı ve akreditasyonların buna en önemli örnek olduğunu kaydetti.

'Kendimizi Dünya Listelerine Kabul Ettirmiş Bir Üniversiteyiz' şeklinde konuşmasını sürdüren Osam, üniversitenin eğitim bağlamında kendini dünyayla bütünleşme yolunda önemli adımlar attığının altını çizdi. Kongrenin açılışında daha sonra Sosyal Psikolojiye büyük katkılar sağlayan akademisyen merhum Çiğdem Kağıtçıbaşı'nı anmak üzere slayt gösterisi sunuldu ve panelin oturumlarına geçildi. Kongre 3 gün boyunca devam edecek...

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