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DAÜ'de 3 sendika ortak eylem yapma kararı verdi

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İşte açıklama;
DAÜ'de 3 sendika ortak eylem yapma kararı verdi

Sürdürülen Protokol görüşmelerinde hükümetten talep ettiğimiz muvazzaf-tekaüdiyeli personel ile ilgili düzenleme talebimizdeki ısrarı belirtmek ve bu süreçte Hükümetin sorumluluğunu bir kez daha vurgulamak için DAÜ’de örgütlü 3 sendika olarak 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 9:30’da Meclis önünde ortak eylem yapma kararı almış bulunmaktayız. Eylem Yönetim Kurulları düzeyinde gerçekleştirilecektir. Süreç ile ilgili bilgi aktarmaya devam edeceğiz.

 

DAÜ-SEN                 DAÜ PER-SEN                    DAÜ BİR-SEN

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