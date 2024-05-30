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DAÜ'de 3. TOLES Mezunları Zirvesi Gerçekleştirildi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen TOLES Mezunları Zirvesi'nde avukatlar, TOLES eğitiminin meslek hayatındaki önemini vurguladı ve karşılaştıkları sorunları paylaştı. Etkinlik büyük beğeni topladı.
DAÜ'de 3. TOLES Mezunları Zirvesi Gerçekleştirildi

 

DAÜ’DE TOLES MEZUNLARI ZİRVESİ YAPILDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 12. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen TOLES Mezunları Zirvesi, DAÜ Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA), Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Hukuk Kulübü ve Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirildi.

 

Zirvenin moderatörlüğünü yapan, TOLES Programı ve Sınavlarının Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Koordinatürü, Öğretim Görevlisi Peril Emiroğluları’nın açılış konuşması ile başlayan zirveye, ikisi KKTC’den, ikisi Türkiye’den olmak üzere dört konuşmacı katıldı. Zirvede konuşma yapan avukatlar Av. Melis Türkkal (Melis Türkkal Avukatlık Bürosu/Lefkoşa), Av. Efide K. Özkale (İş Bankası/Ankara), Av. Batuhan Doktoroğlu (Batuhan Doktoroğlu Avukatlık Bürosu), Av. Arel Aydın (KIM Technologies/Ankara/Kayseri), konuşmalarında genel olarak TOLES eğitiminin ve sertifikasının meslek hayatındaki önemine vurgu yaparak, mezun olduktan sonra avukatlık mesleğini icra ederken karşılaştıkları sorunlara ve bunları nasıl aştıklarına değindiler. Katılımcıların konuşmalarının ardından, TOLES Mezunları Zirvesi soru-cevap kısmı ile devam etti.

 

Zirvenin son bölümünde, Emiroğluları, DAÜ Rektörlüğü adına, katılımcılara plaketlerini takdim ettikten sonra, Hukuk Kulübü Koordinatörü, Öğretim Görevlisi Nazime Nazlı Beysan, etkinliğin düzenlenmesinde büyük katkıları olan kulüp yönetim kurulu üyelerine Teşekkür Belgelerini takdim etti.

 

İki sate yakın süren etkinlik öğrenciler arasında beğeni ile karşılandı. Moderatör Emiroğluları, kapanış konuşmasında TOLES etkinliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederek, yılda bir kez yapılan bu etkinliğin 2025 yılında, Güz Dönemi’nde yapılmasının planlandığını vurguladı.

 

 

 

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