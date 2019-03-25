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DAÜ’de 55. Kütüphane haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

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55. Kütüphane haftası, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Etkinliklerin açılışı bu sabah ÖzayOral Kütüphanesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilen açılış konuşmalarıyla başladı
DAÜ’de 55. Kütüphane haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 25-31 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan 55. Kütüphane Haftası çeşitli etkinliklerle başlıyor. DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Oditoryumu’nda yapılan açılış konuşmaları ve belgesel gösterileriyle başlayan etkinlikler hafta boyunca devam edecek. Açılışta konuşan DAÜ Özay Oral Kütüphane Müdürü Osman Soykan, kitap, bilgi ve okumanın kütüphanelerin önemini ortaya koyduğunu belirterek, bilgi ve bilimin toplumlar için en büyük güç olduğunu vurguladı

Soykan özellikle elektronik kütüphanecilikle bilimsel araştırmalara çok ciddi katkı yapmakta olduklarını kaydederek, DAÜ Kütüphanesi olarak akademik araştırmaları yeterince besleyebilme arzusu içinde olduklarını söyledi ve ancak bu sayede kütüphanelerin ilerilere taşınabileceği görüşünü ortaya koydu

DAÜ Rektörü Prof.Dr Necdet Osam da açılışta yaptığı konuşmada, insanın varolabilmesi için bilgiye ulaşması gerektiğine işaret ederek, günümüzde artık bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğunu ancak kütüphanelerin eski ve klasik görevlerinin dışında yeniye uyumlaşmakla birlikte son derece önemli görevler yapmakta olduklarını ifade etti. Osam DAÜ’nün özellikle veri tabanlı gelişmişliğinden gurur duyduğunu söyleyerek her yıl bu yöndeki gelişmelerden büyük bir memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi

Açılışta daha sonra ‘Birds of a Feather Stories From a Confict Zone’ isimli belgesel gösterime sunuldu.

Hafta dolayısıyla Çarşamba günü: Özay Oral Kütüphanesi bahçesinde 11.30-12.00 saatleri arasında kitap okuma etkinliği düzenlenecek. ‘Okumak Değiştirir’ sloganıyla düzenlenecek olan kitap okuma etkinliğine Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencileri de katılacak. Etkinlikler çerçevesinde Perşembe günü de yine Özay Oral Kütüphane bahçesinde 11.00-12.00 saatleri arasında ‘Ben Şiir Okuyorum’ adlı şiir paylaşım etkinliği düzenlenecek.

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