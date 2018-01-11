DAÜ’de adli tıp üzerine konferans gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi, Hukuk Kulübü tarafından “Güncel Olgular Eşliğinde Adli Tıp” konulu konferans gerçekleştirildi.

Hukuk Fakültesi LA-1 amfisinde gerçekleştirilen söz konusu konferansa İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan konuşmacı olarak katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) mahkemelerinde Adli Tıp konusunda bilirkişi olarak da görev yapan Prof. Dr. Alkan, gerçekleştirdiği konuşmasında üç ana konuya değindi. Öncelikle otopsinin nasıl yapıldığı ve otopside yasalara göre kimlerin kural olarak bulunması gerektiğinden bahseden Prof. Dr. Alkan, otopsiyi kimlerin yapamayacağını da belirtti. Prof. Dr. Alkan, konferansta cinsel suçlardan, bunların muayenelerinin nasıl yapıldığından, gebelik sonlandırmaları ve bu konuya ilişkin yasal düzenlemelerden bahsederek, mesleki yaşamında karşılaştığı vakalardan örnekler verdi. Konuşmasında ayrıca tıbbi uygulama hatalarının neler olduğuna değinen Prof. Dr. Alkan, karşılaştığı olaylar ve bunların sonuçlarının neler olduğu üzerinde de durdu.

Katılımın oldukça yoğun olduğu konferansa, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda farklı fakültede eğitim gören öğrenciler ve meslek alanı ile ilgili olan kişiler katıldı. Konferansta ayrıca DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu, Hukuk Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Nazime Beysan ve Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri yer aldı. Konferans sonunda Prof. Dr. Alkan’a, Yrd. Doç. Dr. Rodoslu tarafından katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.