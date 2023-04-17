DAÜ'de Akademik Sendika Aykut Hocanın'ın istifasını istedi! Bütçe açığı 6 kat büyüdü!

İşte açıklama;

Değerli meslektaşlar,

Maalesef mevcut Rektörlük 2019’da ortaya çıkan mali sorunu çözmek için gerekli adımları atmamıştır. Sayın Prof.Dr.Aykut Hocanın hem mali işleri hem de tanıtım ofisini kendi tekeline almış, bu konuda hiç bir kimseden yardım almamakta 3 yıl boyunca ısrar etmiştir. Bugün geldiğimiz noktada yabancı öğrenci sayısı dibe vurmuş, mali açıdan ise durdurulamaz bir şekilde büyüyen bir açık oluşmuştur. 3 yıl büyük bir becerisizlik sonucu heba edilmiştir. Bu dönemde çok laf ama az iş yapılmıştır. Zaman geçmiş, para kaybedilmiştir. Maalesef bugün de Sayın Rektör geldiğimiz durumu ve çözüm yolunu kabul etmemekte ısrarcıdır. 3 yıl yaptığı gibi zamanı boşa harcamaya devam etmektedir. Her geçen gün, hafta ve ay üniversitenin mali krizini daha da büyütmektedir. Haftalar aylar geçmekte, herhangi bir adım atılmamaktadır. 3 yıl önce mali krizi değerlendirmeye yönelik senato toplantısı için imza toplayan Prof.Dr.Aykut Hocanın 3 Yılda dolar olarak bütçe açığını 6’ya katlamış, kasadaki 15 milyon doları bitirmiş Temmuz’da ve Ağustos’da üniversiteyi maaş ödeyemez noktaya getirmiştir. Tüm bu tabloya rağmen, Rektör zaman kaybettirmeye devam etmekte, ÜYK ve Senato’yu toplantıya çağırmamaktadır.

Geçtiğimiz Cuma günü Eğitim Bakanının talebi ile Bakanın , VYK’nın, Rektörlüğün ve 3 sendikanın katılımıyla üniveritemizde bir toplantı gerçekleşmiştir. Bu toplantıda Üniversitenin borçlanma için bakanlıktan onay alamayacağı da ortaya çıkmıştır. Maalesef tüm grafiklerin aşağıya doğru gittiği bu başarısız tabloya kefil olabilecek hiç kimse yoktur.

Tablo açıktır, 3 yıllık ciddi bir başarısızlık vardır, üniversitenin bu durumdan kurtuluşu için mali açığı yaratan yapısal sorunların kararlılık ve tartışılmaz bir iradeyle çözümü şarttır. Mevcut rektörlüğün bu başarısız tablonun sorumlusu olarak böylesine kapsamlı bir dönüşümü gerçekleştirebilmesi mümkün değildir. Çalışanın iradesine başvurmadan bu sorunu çözmeye çalışmak gerçeklikten uzak bir davranıştır.

Değerli meslektaşlar,

Zaman kaybettiğimiz her gün ödeyeceğimiz maddi ve manevi bedel büyümektedir. Rektör Sayın Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın kendisi seçim önerisini senatoya getirmeli veya istifa etmelidir. Başka çare kalmamıştır. Ya bu gerçekleşmeli ya da Senato Üniversitenin geleceği için gerekli adımı atmalıdır.