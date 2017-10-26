DAÜ’de “Araştırma üniversiteleri ve globalleşme stratejileri” konulu konferans

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen konferans Amerika, Avrupa, İngiltere, Akdeniz Ülkeleri, KKTC, Orta Doğu ve Avustralya’dan gelen toplam 212 seçkin bilim insanlarının katılımı ile başarı ile tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Matematik Derneği, Kuzey Kıbrıs Kalite Derneği ve ‘University of California, Berkeley, (UC Berkeley)’ organizasyonu ile, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği’nin ve T.C. Lefkoşa Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin maddi katkıları, YÖDAK ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın desteği ile “Araştırma Üniversiteleri ve Globalleşme Stratejileri” konulu uluslararası konferans Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

14-15 Ekim 2017 tarihlerinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen konferans Amerika, Avrupa, İngiltere, Akdeniz Ülkeleri, KKTC, Orta Doğu ve Avustralya’dan gelen toplam 212 seçkin bilim insanlarının katılımı ile başarı ile tamamlandı.

Gündüz ve gece programları ile bilimsel buluşların, bilgi ve tecrübenin paylaşıldığı konferans, Yüksek Öğrenim ve Globalleşme Stratejilerini tartışarak genelde global yüksek öğrenime, özelde coğrafyamız yüksek öğrenim geleceği planlamasına ışık tuttu.

Bilimsel Çalışmalarını UC Berkeley’de sürdüren DAÜ eski rektörlerinden, emekli öğretim üyesi ve konferans başkanı Prof. Dr. Ufuk Taneri, Matematik Derneği ve Kalite Derneği ile UC Berkeley Yüksek Öğrenim Araştırma Merkezi ile birlikte gerçekleştirdiği söz konusu konferansla ilgili yaptığı açıklamada konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Taneri yaptığı açıklamada konferansta birçok soruya yanıt bulmaya çalıştıklarını ifade ederek bunlardan bazılarının,

“1. Üniversitelerin globalleşme gayretlerinde Pazar ve yöntem farkları nelerdir? Amaçları nelerdir?

2. KKTC, TC, Amerika ve Avrupa’da üniversiteler hangi stratejileri uygulamaktadırlar ve bunlar sürdürülebilir midirler?

3. Üniversite liderlerinin globalleşme sorusuna yaklaşımları nasıl olabilir?

4. Üniversitenize en uygun, en başarılı strateji olarak tanımlayabileceğiniz 3 uygulama nelerdir?” gibi sorular olduğunu ifade etti.

Araştırma Üniversiteleri ve Globalleşme Stratejileri Uluslararası Konferansın başarısındaki diğer faktörleri özetleyen Prof. Dr. Taneri şu ifadelere yer verdi:

“Amerika’dan Avustralya’ya, konularında uzman ve yüksek öğrenim politikalarında, stratejilerinde söz sahibi Amerikan Eğitim Konseyi Eski Başkanı, Rektör, Dekan, Bölüm Başkanı, Bilim Kadını, Bilim Adamı, Danışman, Yüksek Öğrenim Araştırmalar Direktörü ve Avrupa Birliği Yüksek Öğrenim Politikaları Sorumlularının bu konferansta konuk konuşmacı olmuşlardır; yoğun iki gün ve gecede bilimsel buluşlarını, görüşlerini paylaşıp, tartışmaya açmışlar, coğrafyamız yüksek öğrenimini anlama ve katkı koyma gayretlerinde olmuşlardır. Konferans Başkanı olarak katılımcılarla iletişim, UC Berkeley’de sürdürdüğüm bilimsel çalışmalarımı gerek konferans gerek konferans dışı paylaşımım en birincil görevim olmuştur; buna, KKTC üniversitelerimizi, tarihi Gazimağusa kentimizi ve insanımızı tanıtım ilave olmuştur; konferans sunumlarını içeren iki günde katılımcılar arasında Tc Lefkoşa Büyükelçisi, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı, Rektör, Dekan, Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi, Araştırma Konusu ile ilgili kişiler, öğrenciler ve basın yer almış, soruları ile konferansa katkı koymuşlardır.”

Konferans ilk gününde DAÜ, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörü ve Rektör Temsilcileri globalleşme stratejilerini paylaşmışlardır. Konferansın ikinci gününde ise, aynı üniversitelerden Yüksek Lisans Öğrencileri ilgili üniversitelerdeki akademik, sosyal ve kültürel yaşamlarını paylaştılar.

Konferansın Gala Gecesi’ne katılan KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ise ‘Kıbrıs Tarihi, Üniversiteler, Globalleşme ve Özgürlük Temel Hakları’ konularında konuşma gerçekleştirdi. Gecede, Piyanist Burcu Müniroğlu Karagöz ve Tenor Evren Karagöz’ün bir saatlik zengin müzik programı, yerel (Kamuran Aziz, Âşık Veysel) ve global (Schubert, L. Reed, B. Mason, J. Lennon, P. McCartney, vb) müziklere geceye katılanlara keyifli saatler yaşattılar.

Prof. Dr. Taneri, yaptığı açıklamada “Konferans duyurulurken, KKTC, TC, Akdeniz Yöresi, Orta-Doğu Araştırma Üniversiteleri Rektörlerinin veya globalleşme stratejileri konusunda aktif Rektör temsilcilerinin bu konferansta yer alıp aktivitelerini/stratejilerini paylaşmaları konferans için ve bu üniversitelerin UC Berkeley’nin Yüksek Öğrenim Politikalarındaki birikiminden faydalanmaları açısından büyük önem arz ettiği vurgulanmıştır. Bu konferansı aynı zamanda, KKTC, T.C. ve Akdeniz Yöresi üniversitelerindeki globalleşme gayretlerine, kıyaslamalı ve uluslararası görüşe yer verecek ve bu üniversitelerin sosyo-ekonomik mobilite ve bölgesel ekonomik gelişmeye büyüyen katkılarının yollarını ortaya koyacak daha kapsamlı bir konferansa fırsat verebilecek ilk çalışma olarak da görüyoruz; müteakip konferanslarda katılımın artacağı inancındayız.

Konuk Konuşmacılar ülkemizle ilgili olumlu izlenimlerle ayrılırken, Yüksek Öğrenimde Sürekli Planlama gereğini vurgulamışlardır. Kalıcı olması amacı ile, konferansta paylaşılan bilgileri içeren bilimsel yayınların yer alacağı Uluslararası Konferans Kitabı hazırlanmaya başlanmıştır; kitabın yayınlanması ile tüm bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verdi.