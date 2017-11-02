DAÜ’de ‘Barış Gazeteciliği’ konsepti tartışıldı

Konuşmacılar, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum basınında Barış Gazeteciliği’nin uygulanabilirliğine ilişkin detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen “Is Peace Journalism Possible in Cyprus? - Kıbrıs’ta Barış Gazeteciliği Mümkün Mü?” başlıklı seminer, 1 Kasım 2017 Çarşamba günü, saat 14:30’da, İşletme ve Ekonomi Fakültesi BEA 4 No’lu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminerin konuşmacıları, Kıbrıs sorununa ilişkin oldukça tecrübeli gazeteciler olan Kanal SİM Genel Yayın Yönetmeni ve Yenidüzen Gazetesi Köşe Yazarı Sami Özuslu ile Kıbrıs Haber Ajansı’ndan Ralli Papageorgiou oldu.

Barış Gazeteciliği Kıbrıs’ta Neden Önemli?

Ralli Papageorgiou, Barış Gazeteciliği konseptine ilişkin bilgi vererek, “Barış Gazeteciliği, editörlerin ve gazetecilerin çözümsüzlüklerle ilgili konuları haberleştirirken toplumu şiddetten uzaklaştıracak şekilde ve çözüm odaklı yazmaya karar vermesidir. Barış Gazeteciliği’nde herhangi bir tarafın yanında yer almanıza gerek yoktur. Gazeteciliğin altın kuralı olan 5N1K’ya (Ne? Nerede? Nasıl? Ne zaman? Neden? Kim?) bağlılık devam eder. Kıbrıs gibi siyasi anlaşmazlık bulunan bölgelerde gazeteciler genellikle “Biz” ve “Onlar” gibi toplumları ayırıcı haberler yaparlar. Barış Gazeteciliği kavramını kullanarak bu tür ayırıcı haber yazımlarından kaçınmış oluyoruz” diye konuştu. Papageorgiou, konuşmasını Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum basınının haber yazımlarıyla ilgili eleştirilerini yönelterek sonlandırdı.

İki Toplumlu Ortak Çalışmalar Yapılıyor

Sami Özuslu da Barış Gazeteciliği kavramının Kıbrıs Halkı için yeni bir terminoloji olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk medyasının tarihinden bahseden Özuslu, özel sektör yayıncılığının 1997 yılından sonra devreye girdiğini ve bu sayede Barış Gazeteciliği konseptinin uygulanmasına başlanabildiğini ifade ederek, günümüzde internet medyasının da popüler hale geldiğine dikkat çekti. Barış Gazeteciliği kavramının Kıbrıs gibi siyasi anlaşmazlıkların bulunduğu bölgelerde daha yaygın kullanılmasının öneminin altını çizen Özuslu, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin birlikte oluşturdukları çeşitli platformlar ve bu platformların Barış Gazeteciliği’ne nasıl katkı koyduğu hakkında bilgi verdi. Özuslu, iki toplumlu çalışmalarda çeşitli deneyler, sergiler ve ortak haberler yapmaya devam edeceklerini belirtti.