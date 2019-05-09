DAÜ’de başarılı tasarım öğrencileri sertifikalarını aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile Animasyon ve Oyun Tasarımı Programı, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde şeref ve yüksek şeref almaya hak kazanan başarılı öğrencilerini düzenlediği sertifika töreni ile onurlandırdı. Söz konusu sertifika töreninde toplam 53 şeref ve 56 yüksek şeref öğrencisi belgelerini aldı.

Törende Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunlarından Abderrahman Zahid “Bir Tasarım Okulundan Mezun Oldun, Peki Ya Sonra” konulu seminer de gerçekleştirdi. Öğrencilerin mezuniyetlerinden sonra karşılaşabileceği zorluk ve fırsatlarla ilgili oldukça doyurucu bilgiler aktaran Zahid, bu alanda başarılı olabilmek için kendi deneyimleriyle yola çıkarak hazırladığı tavsiyeleri de geleceğin tasarımcılarıyla paylaştı.