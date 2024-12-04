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DAÜ'DE “BASKETBALL CUP OF NATIONS 2024” COŞKUSU BAŞLADI

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından düzenlenen ve bu yıl 10 farklı ülkeden 10 erkek basketbol takımının mücadele ettiği “Basketball Cup of Nations 2024” turnuvası, 2 Aralık’ta görkemli bir açılış töreniyle başladı.
DAÜ'DE “BASKETBALL CUP OF NATIONS 2024” COŞKUSU BAŞLADI

DAÜ ULUSLARARASI “BASKETBALL CUP OF NATIONS 2024” TURNUVASI BAŞLADI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Basketball Cup of Nations” turnuvası, 2 Aralık 2024 Pazartesi günü, saat 17:00’de, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleşen açılış töreni ile başladı. Törene öğrencilerin yanı sıra DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile DAÜ Spor İşleri Koordinatörü Aydın Kayol da katıldı.

 

2-10 Aralık 2024 tarihleri arasında, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan turnuvada bu yıl 10 farklı ülkeden 10 erkek takımı (Gambiya, Kenya, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti (TC), Filistin, İran, Sudan, Nijerya ve Uganda) mücadele edecek.

 

Final Müsabakaları 10 Aralık’ta

İki grupta karşı karşıya gelecek olan erkek takımlarından, gruplarında ilk iki sırayı elde eden takımlar yarı finale çıkacak. DAÜ Basketball Cup of Nations 2024 final müsabakaları, 10 Aralık 2024 Salı günü, saat 17:00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleşecek. Organizasyonun kapanış gecesinde üçüncülük – dördüncülük ve şampiyonluk maçları oynanacak. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek. Turnuvanın ilk gün karşılaşmaları ve sonuçları ise şöyle:

 

  • Filistin 29 – Uganda 11
  • KKTC 37 – Rusya 27
  • Kenya 10 – Nijerya 42
  • TC 19 – Gambiya 8
  • Gambiya 6 – İran 5
  • Sudan 16 – Rusya 12

 

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