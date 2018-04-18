  • BIST 112.099
  • Altın 174,565
  • Dolar 4,0187
  • Euro 4,9747
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 26 °C
FLAŞ HABERTürkiye'de BASKIN Seçim ...İşte o tarih

DAÜ’de beslenme, spor ve dinlenme tartışıldı

»
Konferansın onur konuğu, ada genelinde ilk ve tek kadın “Ironman” unvanına sahip Diyetisyen Emine Uluçay oldu.
DAÜ’de beslenme, spor ve dinlenme tartışıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından organize edilen “Yaşam Triatlonu: Beslenme, Spor, Dinlenme” başlıklı konferans, geçtiğimiz günlerde DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansın onur konuğu, ada genelinde ilk ve tek kadın “Ironman” unvanına sahip Diyetisyen Emine Uluçay oldu. Spor alanındaki başarılarını ve tecrübelerini DAÜ’lü öğrencilerle paylaşan Uluçay, teoride öğrenilen spor beslenmesi bilgilerinin pratikteki uygulanış şeklini de yaşanmış örneklerle öğrencilere aktardı. Uluçay, aynı zamanda beslenme düzeninin müsabaka sürecindeki etkilerinden bahsetti. Konferans ile DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin birçok başarıya imza atmış bir sporcu ile aynı ortamda bulunmaları ve deneyimlerinden yararlanarak bakış açılarını genişletmeleri amaçlandı.

Dyt. Emine Uluçay Kimdir?
Diyetisyen Emine Uluçay, 2012 yılında London Metropolitan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun oldu. Londra’da farklı hastanelerde stajlarını tamamlayıp Kıbrıs’a döndükten sonra üç buçuk yıl boyunca Kolan British Hospital’de çalıştı. Ayrıca üç yıl boyunca iki toplumlu bir Avrupa projesi olan “Promoting Peace and Welness in Cyprus – Kıbrıs’ta Barış ve Sağlığın Tanıtımı”nın diyetisyeni olarak görev yaptı. 2015-2017 yılları arasında Merkezi Cezaevi’ne yemek servisi sağlayan PGC Development’in diyetisyeni olarak menü planladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği Sporcu Beslenmesi Programı’nda sporcu beslenmesi üzerine diploma eğitimini tamamladı. 2012-2016 yılları arasında triatlon sporu ile uğraştı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok müsabakaya katıldı. Spor kariyerinde bir Türkiye birinciliği, bir de Türkiye ikinciliğine ulaşan Diyetisyen Emine Uluçay, ada genelinde ilk ve tek kadın “Ironman” unvanına sahip olan sporcu olma özelliğini taşıyor.

saglik---emine-ulucay-(1).jpg

saglik---emine-ulucay-(3).jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Günde bir kadeh alkollü içki 'ömrü kısaltıyor'13 Nisan 2018 Cuma 17:13
  • Sağlıklı yaşlanma ile yaşam kalitesi artar12 Nisan 2018 Perşembe 19:29
  • Günün güzel haberi... 25 dakika kalbi durdu ama hayata yeniden tutundu12 Nisan 2018 Perşembe 12:17
  • Diyet içecekler faydalı mı zararlı mı?08 Nisan 2018 Pazar 13:35
  • Üreticilere uyarı! Bu böceğe dikkat!08 Nisan 2018 Pazar 10:11
  • Cevizin Erkeklere İnanılmaz Faydası Var!07 Nisan 2018 Cumartesi 23:53
  • Cinsel ilişkiden önce bunu yapıyorsanız bulaşıcı hastalık riski artıyor07 Nisan 2018 Cumartesi 23:46
  • Kalp Ritim Bozukluğu Yaşayan Hastalarda Beyine Pıhtı Atmaya Bağlı Felç Geçirme Riski Ortadan Kalkıyor06 Nisan 2018 Cuma 19:03
  • Cinsel isteksizliğin tedavisi var05 Nisan 2018 Perşembe 14:25
  • Erkeklerde kısırlık problemi bitiyor!05 Nisan 2018 Perşembe 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti