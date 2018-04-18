DAÜ’de beslenme, spor ve dinlenme tartışıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından organize edilen “Yaşam Triatlonu: Beslenme, Spor, Dinlenme” başlıklı konferans, geçtiğimiz günlerde DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansın onur konuğu, ada genelinde ilk ve tek kadın “Ironman” unvanına sahip Diyetisyen Emine Uluçay oldu. Spor alanındaki başarılarını ve tecrübelerini DAÜ’lü öğrencilerle paylaşan Uluçay, teoride öğrenilen spor beslenmesi bilgilerinin pratikteki uygulanış şeklini de yaşanmış örneklerle öğrencilere aktardı. Uluçay, aynı zamanda beslenme düzeninin müsabaka sürecindeki etkilerinden bahsetti. Konferans ile DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin birçok başarıya imza atmış bir sporcu ile aynı ortamda bulunmaları ve deneyimlerinden yararlanarak bakış açılarını genişletmeleri amaçlandı.

Dyt. Emine Uluçay Kimdir?

Diyetisyen Emine Uluçay, 2012 yılında London Metropolitan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun oldu. Londra’da farklı hastanelerde stajlarını tamamlayıp Kıbrıs’a döndükten sonra üç buçuk yıl boyunca Kolan British Hospital’de çalıştı. Ayrıca üç yıl boyunca iki toplumlu bir Avrupa projesi olan “Promoting Peace and Welness in Cyprus – Kıbrıs’ta Barış ve Sağlığın Tanıtımı”nın diyetisyeni olarak görev yaptı. 2015-2017 yılları arasında Merkezi Cezaevi’ne yemek servisi sağlayan PGC Development’in diyetisyeni olarak menü planladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin düzenlediği Sporcu Beslenmesi Programı’nda sporcu beslenmesi üzerine diploma eğitimini tamamladı. 2012-2016 yılları arasında triatlon sporu ile uğraştı. Yurtiçi ve yurtdışında birçok müsabakaya katıldı. Spor kariyerinde bir Türkiye birinciliği, bir de Türkiye ikinciliğine ulaşan Diyetisyen Emine Uluçay, ada genelinde ilk ve tek kadın “Ironman” unvanına sahip olan sporcu olma özelliğini taşıyor.