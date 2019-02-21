DAÜ'de birbirinden ünlü şefler ders verecek

Alanlarında usta şefler, 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde DAÜ’de eğitim vermeye başladı. Dünya çapında toplam 13 Michelin Yıldızı’na sahip olan Şef Gordon Ramsay ile iki yıl boyunca çalışan Şef Murat Bozok, Dünya’da en çok Michelin Yıldızı’na sahip ve aynı zamanda Gordon Ramsay’in de ustası olan Fransız Şef Joel Robuchon’dan aldığı teklifle Fransa’da çalıştı. Ardından Türkiye’ye dönerek Mimolett isimli restoranını açan Murat Bozok, televizyonda “İmza Yemekler” isimli yemek programının yanı sıra birçok restorana da danışmanlık yapıyor. 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde engin tecrübelerini vereceği derslerle birlikte DAÜ’lü öğrencilerle paylaşacak.

Alanlarının En Önde Gelenleri

Şef Fikret Özdemir de DAÜ’de ders verecek ünlü şeflerden bir tanesi. Fransa’da 18 ay gastronomi üzerine eğitim almasının ardından İsviçre Restaurant Du Chato’da profesyonel olarak meslek hayatına başlayan Fikret Özdemir; Marriott Hotel zincirlerinin Frankfurt, Lizbon, Hamburg ve İstanbul şubeleri ile Sheraton Grand İstanbul Ataşehir şubelerinde aşçılık, mutfak şefi ve Executive Chef pozisyonlarında çalıştı. Fransızca, Portekizce, Almanca ve İngilizce bilen Özdemir, “Kahramanmaraş’tan Lizbon’a Lezzet ve Kültür Yolculuğu” isimli yemek kitabının da yazarı.

Geçmiş dönemlerde de DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde görev yapan Şef Tolgar Mireli, kısa bir aradan sonra yeniden ders vermek üzere DAÜ’de. Dubai’de 7 yıldızlı Burj Al Arab Oteli’nin Al Muntaha isimli restoranında ilk görevini üstlendi. Sonrasında 2 Michelin yıldızlı Chef Björn Alexander Panek ile iki yıla yakın çalışan Mireli, Londra’da dönemin 3 Michelin yıldızlı şefi Michel Roux ile Le Gavroche’da çalışma fırsatını yakaladı. Peşinden San Fransisco’da 1 Michelin yıldızlı Gary Danko’da bir sene çalıştı ve ardından Frankfurt’ta, Avrupa’nın en meşhur TV aşçısı Johann Lafer’ın Le Val d’Or ve Bistro d’Or restoranlarında Sous-Chef olarak çalıştı. Halen, Türkiye’de kendi restoranının açılış hazırlıklarına devam ediyor.

Ödüllü Şef de DAÜ’de

Pek çok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülmüş olan ünlü Pasta Şefi Yiğit Zeyneloğlu, Londra’da Claridge’s gibi prestijli otellerde çalıştı. 2007’de pasta merkezini Adana’da Süleyman Demirel bulvarında kendi yaptırdığı bahçeli binasına taşıdıktan sonra marka “Pastabahçesi” adını aldı. Ödüllü Şef Yiğit Zeyneloğlu, DAÜ’lü öğrencilere tecrübelerini aktaracak. Bir diğer önemli isim ise Gökmen Sözen. FoodinLife Gastronomi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olan Sözen, uzun yıllar Türkiye’nin en önemli firmaları ile yemek, gıda ve gastronomi fotoğrafçılığı yaptı. Dünyada ilk 10 konferans arasına giren “Gastromasa”nın kurucusu olan Sözen, dünyanın her yerinden şefler ve medyayı Türkiye’ye taşımasıyla biliniyor. 2018 yılında yapılan 4. Gastromasa Konferansı’na dünyaca ünlü Michelin Yıldızı’na sahip 16 restoranın şefi katıldı.