DAÜ’de Bob Geldof konseri heyecanı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin bu yıl yedincisi gerçekleştirilecek.

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre her yıl büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirilen etkinlikte, bu yıl DAÜ Müzik Kulübü ile yerli müzik grubu Mağusa Müzik Band performans sergileyecek. Gecenin finalinde ise rock müziğin efsanevi isimlerinden Bob Geldof ve grubu The Boomtown Rats rock severlere konser verecek. 21 Nisan 2017 Cuma gecesi, 19:30 – 23:00 saatleri arasında, DAÜ Stadyumu`nda yer alacak olan etkinliğin hazırlıkları hızla devam ediyor. Girişin ücretsiz olacağı etkinliğe tüm halkımız davetlidir.

BOB GELDOF KİMDİR?

Robert Frederick Xenon "Bob" Geldof (Bob Geldof) katolik bir ailenin çocuğu olarak 1951 yılında dünyaya gelmiştir. 1975 yılında İrlanda'da The Boomtown Rats grubunu kurdu ve grubun lideri oldu. İrlandalı şarkıcı, söz yazarlığının yanında aktör olarak da Pink Floyd'un 1982 yaρımı The Wall filminde başrol oynadı. 1981 Eylül ayında Uluslararası Af Örgütü yararına The Secret Policeman's Other Ball isimli gösteride Martin Lewis'in daveti üzerine "I Don't Like Mondays" isimli şarkısının solo versiyonunu söyledi. Bu gösteriye Sting, Eric Clapton ve Phil Collins gibi isimler de katıldı. 13 Temmuz 1985'te, Bob Geldof Afrikalı çocuklar yararına Midge Ure ile birlikte “Live Aid” organizasyonunu düzenledi. Geldof, tüm inatçılığı ve müziği ile imkansızı başararak dünyanın gözlerini Afrika'ya çevirmesini başarmış ve İngiltere Kraliçesi Geldof’u yoğun çabalarından dolayı şövalyelik ünvanı ile ödüllendirmiştir.