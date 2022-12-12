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DAÜ'de bütçe ÜYK'ya dağıtıldı... Haberimiz doğrulandı.. DAÜ'de dev bütçe açığı oluştu...

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DAÜ'de bütçe ÜYK'ya dağıtıldı... Haberimiz doğrulandı.. DAÜ'de dev bütçe açığı oluştuğu ortaya çıktı.
DAÜ'de bütçe ÜYK'ya dağıtıldı... Haberimiz doğrulandı.. DAÜ'de dev bütçe açığı oluştu...

DAÜ'de bütçe ÜYK'ya dağıtıldı... Haberimiz doğrulandı.. DAÜ'de dev bütçe açığı oluştuğu kayıtlara girdi.

DAÜ'de ÜYK  üyelerine Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından dağıtılan 2023 bütçe taslağına göre 2023'de DAÜ'de 410 Milyon bütçe açığı oluşması ve bu açığın da iç kaynaklardan karşılanması planlanıyor.

 

DAÜ'YÜ 3 SENEDE FELAKETE SÜRÜKLEDİLER

Prof. Aykut Hocanın ve ekibinin DAÜ'yü devasa bütçe açığı ile karşı kaşıya bırakması çok büyük bir başarısızlık olarak yorumlanıyor.

 

DAÜ'DE SENATÖRLER HAYIR DEMEYE HAZIRLANIYOR

DAÜ'de bir grup senatörün oluşan devasa bütçe açığından dolayı taslak bütçeye hayır demeye de hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

 

SENDİKALAR RAHATSIZ

DAÜ'de oluşan dev bütçe açığı sonrasında DAÜ içerisindeki bir çok çalışan huzursuz olmuş durumda. Bütçe açığı ile ilgili DAÜ-SEN toplantı yaparken, DAÜ BİR-SEN ise Rektör Hocanın'ı şeffaf olmaya çağırmıştı.

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