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DAÜ’de Can Dost’a protez bacak

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DAÜ’de Can Dost’a protez bacak
Yeni protez bacağına bir süre alışmaya çalışan Can Dost’un eskisi gibi dört ayak üzerinde yürüyebiliyor olması, görenleri duygulandırdı. Can Dost’un tasarlanan protez bacağa alışması için ise bir rehabilitasyon süreci başlatıldı.

Geçtiğimiz ay mutlu ve huzurlu hayatına hayvan dostu kampüsü ile daima insana ve doğaya saygılı projeleriyle ön plana çıkan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) başlayan Can Dost isimli labrador kırması altı buçuk aylık dişi köpek, adeta üniversitenin maskotu haline geldi. Üç buçuk ay önce talihsiz bir kaza geçiren ve günlerce Güzelyurt – Lefkoşa Anayolu’nda yaralı olarak kaldıktan sonra tesadüfen birkaç hayvansever tarafından farkedilerek alınan Umut isimli labrador kırması beş buçuk aylık dişi köpek, Veteriner Tuğşad Ebeoğlu tarafından ameliyat edilmiş ve bir ayağı ampüte olmuştu. Tüm masraflarının Sessiz Kullar Derneği tarafından karşılandığı Umut’a aylardır sıcak ve sevecen bir yuva aranıyordu. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam olayı duyar duymaz Umut’u sahiplenmiş ve Umut, yeni adıyla Can Dost, yeni ömürlük evi olan DAÜ’ye kavuşmuştu. 

Can Dost Artık Yeniden Dört Ayaklı
DAÜ Rektörlük Binası’nda kendisine özel olarak ayrılan alanda yaşayan ve sürekli DAÜ çalışanlarının sevgi ve ilgi gösterdiği bir ayağı ampüte Can Dost için DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi seferber oldu. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi ve Protez Ortez Merkezi Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Yasin Yurt önderliğinde Can Dost için tasarlanan protez bacak, 24 Ekim 2017 Salı günü, saat 11:30’da DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ana Binası’nda yapılan test ile denendi. Yeni protez bacağına bir süre alışmaya çalışan Can Dost’un eskisi gibi dört ayak üzerinde yürüyebiliyor olması, görenleri duygulandırdı. Can Dost’un tasarlanan protez bacağa alışması için ise bir rehabilitasyon süreci başlatıldı.

“Proteze Uyum Sürecini Başlattık”
Protez bacak çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, söz konusu çalışmanın bir nevi toplumsal duyarlılık projesi olarak görülebileceğini ve Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak KKTC’de protez-ortez çalışmalarında önemli ilerlemeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Can Dost’u da bir hastaları olarak gördüklerini ve sorunun giderilmesi için ellerinden gelen her şeyi büyük bir özveri ile yapacaklarının altını çizen Prof. Dr. Malkoç, Can Dost için proteze uyum sürecini başlattıklarını açıkladı. Can Dost, bir süre boyunca rehabilitasyon programı kapsamında protez bacağına alıştırılmaya çalışılacak.

KKTC’de Bir İlk
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasin Yurt da, hayvanlar için yurtdışında yapılan uygulamalardan birini KKTC’de ilk kez DAÜ bünyesinde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Can Dost için tasarlanan protez bacağın, farklı türlerdeki diğer ampüte hayvanlara da uygulanabileceğini belirtti. Sağlıklı toplumun sağlıklı hayvanlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Yurt, bu çalışmalar sayesinde gelecekte kurulması planlanan Hayvan Rehabilitasyon Merkezleri’ne ön ayak olmayı amaçladıklarını ifade etti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın köpeği Can Dost; yeni, mutlu ve huzurlu hayatını DAÜ güvencesi altında sürdürmeye devam ediyor.

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