Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Toplumsal Duyarlılık Merkezi çatısı altında gerçekleşen sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi. DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından, son zamanlarda ülkemizde yaşanan ve basında ciddi yer teşkil ederek yargıya da taşınmış olan çocuk istismarı vakalarına sessiz kalmamak adına farkındalık yürüyüşü düzenlendi. 10 Aralık 2019 Salı günü, saat 11:00’de gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşü, DAÜ ana giriş kapısından başlayarak, Atatürk Meydanı’nda son buldu.