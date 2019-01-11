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DAÜ’de “Çocuklarımız, İnternet ve Biz” konulu panel gerçekleştirildi

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DAÜ’de “Çocuklarımız, İnternet ve Biz” konulu panel gerçekleştirildi
DAÜ’de “Çocuklarımız, İnternet ve Biz” konulu panel gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen “Çocuklarımız, İnternet ve Biz” konulu panel, 8 Ocak 2019 tarihinde, saat 18:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Söz konusu etkinlikte alanında uzman konuşmacılar birbirinden değerli konular üzerine katılımcıları bilgilendirdi.

 

Katılımın oldukça yoğun olduğu panelde, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Bayraktar “Çocukla Medya Arasında Aracı Olmak”, İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Metin Ersoy “Sosyal Medya Okuryazarlığı” ve Yrd. Doç. Dr. Aysu Arsoy “ Medya ve Gerçeklik”, Kurumsal İletişim, Sosyal Medya ve Web Ofis Koordinatörü Dr. Raziye Nevzat “Sosyal Medya ve Yeni Meslekler”, Bilgi İşlem Merkezi Personeli Özlem Görkan Evre ve Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yeşim Kapsıl Çırak ise “Bilgi Güvenliği” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

 

Panel moderatörü Dr. Raziye Nevzat bu panelin bir başlangıç olduğunu, paneli KKTC’nin tüm ilçelerinde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

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