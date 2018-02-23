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DAÜ’de Çocukluk Çağı Sarkomları Kursu Cumartesi günü yapılıyor

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DAÜ’de Çocukluk Çağı Sarkomları Kursu Cumartesi günü yapılıyor
DAÜ’de Çocukluk Çağı Sarkomları Kursu Cumartesi günü yapılıyor

DAÜ’de Çocukluk Çağı Sarkomları Kursu Cumartesi günü yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği (TPOG) iş birliğinde, yandal asistanları ve genç uzmanlara yönelik 24 Şubat 2018 Cumartesi günü, saat 09:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Pediatrik Onkoloji Kursları’nın 5.’si olan “Pediatrik Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomları” konulu kurs gerçekleştirilecek.

Açılış konuşmalarının ardından TPOG Dernek Başkanı Prof. Dr. Emel Ünal ve Prof. Dr. Nurdan Taçyıldız koordinatörlüğünde Yrd. Doç. Dr. M. Hasan Toper “Yumuşak Doku Sarkomlarında Patoloji” ve “Kemik Sarkomlarında Patoloji”, Prof. Dr. Berna Oğuz “Pediatrik Sarkomlarda Radyolojik Tanı Yöntemleri”, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora “Pediatrik Sarkomlarda Nükleer Tıp Yöntemleri”, Prof. Dr. Harzem Özger “İskelet Sistemi Sarkomlarında Cerrahi İlkeler”, Prof. Dr. Saniye Ekici “Sarkomlarda Çocuk Cerrahisi Yaklaşımı” konularında sunumlar gerçekleştirecek.

Tüm gün devam edecek olan kurs kapsamında Prof. Dr. Nilgün Kurucu “Rabdomyosarkomda Kemoterapi”, Doç. Dr. Neriman Sarı “Nonrabdoid Yumuşak Doku Sarkomları”, Prof. Dr. İnci Ayan “Osteosarkomda Kemoterapi”, Prof. Dr. Handan Uğur Dinçaslan “Ewing Sarkomda Kemoterapi”, Prof. Dr. Emin Darendeliler “Kemik ve Yumuşak Doku Sarkomlarında Radyoterapi” ve Prof. Dr. Nurdan Taçyıldız tarafından ise “Sarkom Tedavisinde Uzun Dönem Yan Etkiler” konularında sunumlar gerçekleştirilecek. 
 

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