DAÜ’de Coşkulu Cumhuriyet Koşusu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından bu yıl ilk kez Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi. Koşu; 13 Kasım 2020 Cuma günü, saat 15:00’te DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayarak, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda sona erdi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından bu yıl ilk kez Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi. Koşu; 13 Kasım 2020 Cuma günü, saat 15:00’te DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayarak, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda sona erdi. Koşuya DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri ve Rektör Yardımcıları, akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler katıldı. Katılımcılar DAÜ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için koştu. Cumhuriyet Koşusu’nda kategorilere göre birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyaları verildi.

Üç Kategoride Madalya Verildi

Kadınlar 16-29 yaş kategorisinde Şirin Balkan birinci, Anesu Govaziva ikinci ve Duygu Ayçabay üçüncü sırayı elde etti. 16-29 yaş erkekler kategorisinde ise Aron Methane birinci, Aymone Mazous ikinci ve Emin Beşinbayar üçüncü sırada yer aldı. 30-40 yaş kadınlar kategorisinde Buse Üreten birinci, Eda Sarı ikinci olurken, 41 yaş ve üstü kategorisinde birinci sırayı Fulya Özcanoğlu elde etti. Bu kategoride Gülseren Dayanık ikinci, Demet Çelik Ulusoy ise üçüncü oldu. Erkekler 41 yaş ve üstü kategorisinde birinciliği Hayati Akın, ikinciliği Cuma Ülker ve üçüncülüğü Aydın Kayol elde etti. Aynı zamanda Naile Günbay’a altı aylık hamile olmasına rağmen etkinliğe katıldığı için özel ödül verildi.

Tüm Yarışmacılara Katılım Belgesi

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hicran Bayraktaroğlu Fırat, Halil İ. Orun, Ersun Kutup, Dr. Hamit Bakırcı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ve Doç. Dr. Serhan Şensoy takdim etti. Aynı zamanda DAÜ Cumhuriyet Koşusu’na katılan tüm yarışmacılara DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından katılım belgesi verildi