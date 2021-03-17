DAÜ’de Covid-19 Ensitiü’yü kapattı

Dün Gazimağusa'da çıkan Covid-19 pozitif vakasından sonra DAÜ'de bazı temaslıların olabileceği şüphesi ile bazı bölümler geçici bir süreliğine kapatıldı.
DAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü'de bir süreliğine kapılarını kapattı.
Dün Gazimağusa'da çıkan Covid-19 pozitif vakasından sonra DAÜ'de bazı temaslıların olabileceği şüphesi ile bazı bölümler geçici bir süreliğine kapatıldı.
DAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü'de bir süreliğine kapılarını kapattı.
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